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أزمة لبنان في محور محادثة بين ماكرون وبن سلمان

تاريخ النشر: 12/11/2022 - 23:28

أزمة لبنان في محور محادثة بين ماكرون وبن سلمان
بن سلمان وماكرون (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

اتفق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية بينهما، السبت، على "تعزيز تعاونهما لتلبية الاحتياجات الإنسانية" للبنان.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "المحادثة تركزت خصوصا على لبنان، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد".

وانتهت ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر، واجتمع البرلمان المنقسم بشدة خمس مرات بدون أن يتمكن من انتخاب خلف له، في حين تغرق البلاد في أزمة اقتصادية مستفحلة.

وأضاف الإليزيه أن ماكرون "اتفق مع بن سلمان على مواصلة تعاونهما وتعزيزه لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب لبنان".

كما تحدث ماكرون وبن سلمان عن التهديدات التي يتعرض لها استقرار المنطقة، و"أعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين".

وأشار إيمانويل ماكرون إلى أن "السعودية يمكن أن تعتمد على دعم فرنسا لضمان أمنها".

وأخيرا، أبدى الطرفان رغبتهما في "تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلديهما، لا سيما في مجال الطاقة".

ويشارك ماكرون في قمة مجموعة العشرين في بالي الأحد، ولم توضح الرئاسة الفرنسية ما إذا كان سيجتمع خلالها مع بن سلمان. وقد استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن لقاء بن سلمان القوي والمثير للجدل بعد قرار تحالف "أوبك بلاس" خفض حصص إنتاج النفط.

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#إيمانويل ماكرون
#محمد بن سلمان
#فرنسا
#السعودية
#لبنان
#أزمة لبنان

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