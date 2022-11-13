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بيلوسي: أمام الديمقراطيين "فرصة للفوز" بغالبيّة في مجلس النواب

تاريخ النشر: 13/11/2022 - 20:21

بيلوسي: أمام الديمقراطيين "فرصة للفوز" بغالبيّة في مجلس النواب
رئيسة مجلس النواب الأميركي، بيلوسي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، أن للديمقراطيين "فرصة للفوز" بغالبية مقاعد المجلس، بعد نجاحهم في الحفاظ على غالبيتهم في مجلس الشيوخ.

وقالت بيلوسي في تصريح لبرنامج "حالة الاتحاد" عبر شبكة "سي إن إن": "ما زلنا نعتقد أن لدينا فرصة للفوز"، معتبرة أن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ هي في ذاتها "مدعاة للاحتفال".

ولا تزال حظوظ الجمهوريين أعلى للفوز بغالبية مقاعد مجلس النواب، ولم يُحسم بعد مصير نحو 20 من أصل 435 مقعدا في المجلس. لكن الديمقراطيين ضيقوا الفجوة، فحتى إن فاز الجمهوريون فإن ذلك سيكون بهامش أضيق بكثير مما كان متوقعا، وقد يكون الفارق مقعدا واحدا بين الحزبين في مجلس النواب.

وتساءلت بيلوسي: "من كان يظن قبل شهرين أن هذه ’الموجة الحمراء’ ستتحول إلى قطرة صغيرة".

وتشير تقديرات شبكتي "سي إن إن" و"إيه بي سي" إلى فوز الجمهوريين حتى الآن بـ211 من أصل 218 مقعدا مطلوبا لتشكيل غالبية.

وقالت بيلوسي إنه "لا يزال هناك الكثير من الأصوات التي لم تحتسب". وأضافت: "أرى طريق المستقبل أكثر إشراقا مما كان متوقعا".

وسيكون لتشكيلة مجلس النواب تأثير كبير على المضمون السياسي، وآفاق العمل التشريعي في العامين المقبلين من رئاسة جو بايدن.

وقد أعلن الجمهوريون خططا لإجراء تحقيقات متعددة حول أداء إدارة بايدن في حال فوزهم، تشمل المعاملات التجارية لنجل الرئيس هانتر بايدن، وطريقة التعامل مع جائحة (كوفيد-19)، والانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان.

وسُئلت بيلوسي البالغة من العمر 82 عاما، وهي أول امرأة تترأس مجلس النواب، عما إذا كانت ستسعى للبقاء في المنصب إذا فاز الديمقراطيون بغالبية المقاعد.

وأضافت: "قراري سيعتمد مرة أخرى على رغبات عائلتي ورغبات حزبي... لكن لن يتم النظر في أي منها كثيرا، حتى نرى نتيجة" الانتخابات النهائية.

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#بيلوسي
#مجلس النواب
#الانتخابات الأميركية
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#الجمهوريون

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