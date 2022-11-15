موسكو: شروط كييف للتفاوض "غير واقعية"

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن شروط أوكرانيا لإعادة إطلاق المفاوضات مع موسكو "غير واقعية"، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجموعة العشرين.

وقال لافروف للصحافيين "قلت مجددا إن جميع المشاكل ترتبط بالجانب الأوكراني الذي يرفض بشكل قاطع المفاوضات ويطرح شروطا من الواضح أنها غير واقعية".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه أعرب عن هذا الموقف أثناء لقاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وعقد المسؤولون الروس والأوكرانيون عدة جولات غير مثمرة من المفاوضات في بداية الحرب، بما في ذلك الاجتماعات التي استضافها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

ومع الأمم المتحدة وتركيا، وقعت روسيا وأوكرانيا هذا الصيف اتفاقا لاستئناف التصدير من الموانئ الأوكرانية للسماح بتصدير الحبوب.

لكن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إن كييف لا يمكنها إجراء مفاوضات سلام مع موسكو طالما ظل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في السلطة.

وقال لافروف إن "بلدان العالم الثالث... تدرك جيدًا أن هذه العملية تعرقلها أوكرانيا التي تحظر، بما في ذلك من خلال القوانين بمراسيم يصدرها زيلينسكي، المفاوضات مع روسيا الاتحادية".

وقال وزير الخارجية إنه "نريد أن نرى أدلة ملموسة على أن الغرب مهتم بجدية بضبط زيلينسكي وبأن يُشرح له أن هذا لا يمكن أن يستمر، وأن هذا ليس في مصلحة الشعب الأوكراني".

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، ماكرون، اليوم إن فرنسا وتركيا ستواصلان العمل في اتجاه تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا التي تأثرت بالغزو الروسي.

ونشر ماكرون تصريحه على تويتر مرفقا به صورة لاجتماع بينه وبين الرئيس التركي، إردوغان، في قمة مجموعة العشرين في بالي.

وتغيب بوتين عن القمة فيما تكبدت روسيا هزائم محرجة في ساحة المعركة في ظل حرب طاحنة تهدد مستقبل نظامه.

وفي غضون ذلك، وجه زيلينسكي نداءً بالفيديو لقادة مجموعة العشرين يدعوهم للضغط على روسيا لسحب قواتها بعد ما يقرب من تسعة أشهر من القتال.