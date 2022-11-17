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تقارير: إحباط محاولة انقلاب في كازاخستان قبيل انتخابات الرئاسة 

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 16:54

تقارير: إحباط محاولة انقلاب في كازاخستان قبيل انتخابات الرئاسة 
أحد شوارع كازاخستان (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: باسل مغربي

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن سلطات كازاخستان أحبطت محاولة انقلاب، كان يخطِّط لها أنصار معارض في المنفى، قبل أيام من انتخابات الرئاسة، المقررة الأحد المقبل.

وأعلنت لجنة الأمن الوطني في بيان، إلقاء القبض على 7 أشخاص، بتهمة استعدادهم "لتنظيم أعمال شغب وانقلاب وإعلان حكومة مؤقتة"، بحسب ما أوردت شبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وأشارت اللجنة إلى أن المتهمين يتبنون أفكار المعارض المقيم في المنفى، مختار أبليازوف.

وتأتي هذه الاعتقالات، بعد أقل من عام على قمع أعمال شغب غير مسبوقة في البلاد، أودت بحياة 238 شخصًا.

وتجري كازاخستان انتخابات رئاسية وبرلمانية في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يتنافس خلالها 6 مرشحين، بينهم الرئيس الحالي، قاسم جومارت الطامح إلى ولاية ثانية.

وتشهد هذه الانتخابات ترشُّح امرأتين لمنصب الرئيس، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

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#محاولة انقلاب
#كازاخستان
#إحباط انقلاب

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