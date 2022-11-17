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هجوم صاروخي يستهدف أكبر قاعدة للتحالف شرقي سورية

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 22:53

هجوم صاروخي يستهدف أكبر قاعدة للتحالف شرقي سورية
قاعدة أميركية في سورية، توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، مساء الخميس، عن هجوم صاروخي طاول القرية الخضراء في القاعدة العسكرية بحقل العمر النفطي، في ريف محافظة دير الزور الشرقي، شرقي سورية.

وأوضحت قوات التحالف الدولي أن الهجوم الصاروخي لم يؤد إلى وقوع إصابات أو خسائر مادية؛ وأضافت القوات أنها بدأت تحقيقا في الحادث.

ولم تتبن أي جهة الهجوم، بينما توجه أصابع الاتهام عادة عند ضرب مواقع أميركية إلى مليشيات مدعومة من إيران.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلن التحالف عن إصابة أربعة جنود من قواته، إثر استهداف ناري طاول قاعدة القرية الخضراء شمال شرق سورية.

وقالت فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة (عملية العزم الصلب) التابعة للتحالف الدولي، في بيانٍ نشرته على "تويتر"، إن "قوات التحالف في القرية الخضراء في شرق سورية، تعرضت لهجمتين بنيران غير مباشرة استهدفت مبنيين للدعم".

والشهر الماضي، شهدت مناطق شرق سورية، أجواء من التوتر والاستنفار بعد قصف جوي "مجهول الهوية"، استهدف موقعين لمليشيات إيرانية بريف دير الزور الشرقي، لحقه سقوط صاروخ على قاعدة عسكرية أميركية بريف محافظة الحسكة، أقصى شمال شرقي سورية.

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#القرية الخضرا
#قل العمر النفطي
#دير الزور
#الولايات المتحدة الأميركية
#التحالف الدولي

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