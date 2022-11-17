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"المسيرة التي هاجمت ناقلة النفط بالخليج انطلقت من إيران"

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 09:11

"المسيرة التي هاجمت ناقلة النفط بالخليج انطلقت من إيران"
(gettyimages- أرشيفية)
عرب ٤٨ /ووكالات
تحرير: محمد وتد

قالت "سينتكوم" (القيادة الوسطى للجيش الأميركي)، في بيان، اليوم الخميس، إن هجوما على الناقلة "باسيفيك زيركون"، قبالة ساحل سلطنة عمان، الثلاثاء، نفذ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع، مضيفة أن عملية بحرية متعددة الأطراف بقيادة فرقاطة من البحرية الملكية البريطانية استجابت للوضع في المنطقة، وفقا لـ"رويترز".

ووفقا لـ"رويترز"، فإن واشنطن تقول إن طائرة مسيرة إيرانية الصنع نفذت هجوما على ناقلة النفط في خليج عمان في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وزعمت "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، في تقرير لها صباح اليوم الخميس أن "الطائرة الإيرانية المسيرة التي هاجمت ناقلة النفط في الخليج، انطلقت مباشرة من الأراضي الإيرانية، وليس من اليمن أو منطقة أخرى".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه في "هجمات مماثلة في الماضي، انطلقت الطائرات المسيرة المهاجمة من اليمن لإخفاء التورط المباشر لإيران"، على حد زعمها.

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله "الإيرانيون لم يعودوا يختبئون وراء مبعوثيهم، لقد أخطأوا ولن يتمكنوا من التهرب من المسؤولية عن الهجوم".

يأتي ذلك، فيما ألقى مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار باللوم على إيران في هجوم استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، بطائرة مسيرة مفخخة.

واعتبروا أن "هذا الهجوم خطأ إستراتيجي من جانب طهران، ومحاولة لاستفزاز الغرب قبل مباريات كأس العالم في قطر"، وأضافوا أن "الطائرة المسيرة التي استخدمت لمهاجمة الناقلة كانت من نفس النوع الذي باعته إيران سابقاً إلى روسيا. بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس".

وذكرت شركة "إسترن باسيفك شيبينغ" ذات الإدارة الإسرائيلية أن الهجوم على الناقلة "باسيفيك زيركون"، تسبب في أضرار طفيفة بجسم الناقلة دون وقوع إصابات أو تسرب شحنتها من السولار، حسب "رويترز".

وقال مسؤول دفاعي لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء، إن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تعرضت لهجوم طائرة مسيرة تحمل قنابل.

وأكد المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط أن الهجوم وقع، مساء الثلاثاء، قبالة سواحل عمان.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة "ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا".

وكشف المسؤول عن هوية الناقلة بأنها "باسيفيك زيركون" وترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة باسيفيك شيبينغ، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير عيدان عوفر.

وانخرطت إيران وإسرائيل في حرب ظل منذ سنوات في الشرق الأوسط، حيث استهدفت هجمات طائرات بدون طيار سفنا مرتبطة بإسرائيل في المنطقة، كما ألقت واشنطن باللوم على إيران في سلسلة هجمات وقعت قبالة سواحل الإمارات عام 2019، وفقا لـ"أسوشيتدبرس".

بودكاست عرب 48

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