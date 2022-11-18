  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

السويد تعلن تعرُّض خطّ "نورد ستريم" لتخريب: رصد "بقايا متفجّرات"

تاريخ النشر: 18/11/2022 - 12:57

السويد تعلن تعرُّض خطّ "نورد ستريم" لتخريب: رصد "بقايا متفجّرات"
تسرّب الغاز في بحر البلطيق (أرشيفيّة - Gettyimages)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي اُجري في السويد، اليوم الجمعة، أن التفجيرات التي ضربت خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" 1 و 2 في بحر البلطيق في أيلول/سبتمبر، وتمّ بناؤهما لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، جرت في إطار تخريب.

وقال المدعي العام، ماتس ليونغكفيست، المسؤول عن التحقيق الأولي الذي فُتح في تسرّب هائل للغاز من خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا، إن "التحليلات التي تم إجراؤها، تظهر بقايا متفجرات على عدد من الأجسام الغريبة المكتشفة".

وأضاف أن "استمرار التحقيق الأولي سيسمح بمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحقة أي شخص لارتكابه جريمة".

وفي نهاية أيلول/ سبتمبر، رصدت أربعة مواقع لتسرب للغاز على خطوط أنابيب الغاز، كلها في المياه الدولية. لكن اثنين منها يقعان في المنطقة الاقتصادية السويدية، واثنان في منطقة الدنمارك.

وقال المحققون إن عمليات التفتيش الأولية تحت الماء، عززت الشكوك بشأن حدوث أعمال تخريبية، لأن انفجارات سبقت التسرب.

وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، أرسل "كونسورسيوم نورد ستريم" الذي تعد "غازبروم" الروسية المساهم الأكبر فيه، سفينة مدنية تحمل العلم الروسي لإجراء تفتيش في المنطقة السويدية.

وسمح لـ"نورد ستريم" في تشرين الثاني/ نوفمبر بتفقد خطوط أنابيب الغاز في المنطقة الدنماركية حيث يجري تحقيق آخر.

بودكاست عرب 48

#السويد
#نورد ستريم
#تخريب
#روسيا
#ألمانيا
#الحرب الروسية الأوكرانية
#تحقيق بانفجار خط أنابيب

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حصانة أميركية لبن سلمان من الملاحقة بقضية مقتل خاشقجي
حصانة أميركية لبن سلمان من الملاحقة بقضية مقتل خاشقجي

2022-11-18

الانتخابات النصفيّة الأميركيّة: مزاعم التزوير قد تأخذ زخما قبل الانتخابات الرئاسيّة
الانتخابات النصفيّة الأميركيّة: مزاعم التزوير قد تأخذ زخما قبل الانتخابات الرئاسيّة

2022-11-18

هجوم إسطنبول: إحالة 16 مشتبها إلى القضاء
هجوم إسطنبول: إحالة 16 مشتبها إلى القضاء

2022-11-18

الأكثر قراءة

مقتل ابتسام عواد من عين الأسد

مقتل ابتسام عواد من عين الأسد

2022-11-17
ضغوط أميركية تتسبب بأزمة تشكيل حكومة نتنياهو

ضغوط أميركية تتسبب بأزمة تشكيل حكومة نتنياهو

2022-11-17
وفاة وإصابة خطيرة بحادثي عمل قرب الناصرة وتل أبيب

وفاة وإصابة خطيرة بحادثي عمل قرب الناصرة وتل أبيب

2022-11-17
حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

2022-11-17
الأسير فكري منصور من جت ينال حريته بعد 17 عاما في الحبس

الأسير فكري منصور من جت ينال حريته بعد 17 عاما في الحبس

2022-11-17