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هجوم إسطنبول: إحالة 16 مشتبها إلى القضاء

تاريخ النشر: 18/11/2022 - 09:15

هجوم إسطنبول: إحالة 16 مشتبها إلى القضاء
الموقع الذي شهد التفجير يوم أمس (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أحالت السلطات الأمنية التركية إلى القضاء، أحلام البشير، المتّهمة بتنفيذ تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول، بالإضافة إلى 16 مشتبها بهم في تنفيذ التفجير، الأحد الماضي.

وعقب استكمال الإجراءات الأمنية في مركز الشرطة مع 49 مشتبها بهم، استجوبهم المدعون العامون في إسطنبول. وعقب الإفادات تم إحالة 17 مشتبها بهم، بينهم البشير إلى القضاء.

ووُجِّهت للمتّهمين تهم؛ "تقويض وحدة وسلامة البلاد"، و"القتل العمد"، و"الشروع في القتل"، و"المساعدة في القتل العمد"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأحال مكتب المدعي العام 3 مشتبهين بهم إلى القضاء مرفقا بطلب وضعهم تحت الرقابة القضائية، فيما تقرر ترحيل 29 متهما خارج تركيا.

والإثنين الماضي، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير "اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم ’بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي’"، بحسب "الأناضول".

وزعم بيان مديرية الأمن أن البشير تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم في مدينة عين العرب السورية.

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#تركيا
#تفجير إسطنبول
#تفجسر شارع الاستقلال
#اتهام

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