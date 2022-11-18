واشنطن: الحصانة القضائية لبن سلمان "لا علاقة لها" بالعلاقات مع السعودية

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الحصانة القضائية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الملاحق مدنيا أمام محكمة أميركية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، "لا علاقة لها" بالعلاقات بين واشنطن والرياض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، لصحافيين "هذا الأمر لا علاقة له البتة بالعلاقة الثنائية مع السعودية والتي تشهد، كما تعلمون، توترا في الوقت الراهن".

واعتبرت الحكومة الأميركية، الخميس، أن بن سلمان الذي "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية" يتمتع بحصانة تحول دون ملاحقته في الدعاوى القضائية المتعلقة بقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018، على ما أظهرت وثائق قدمت لمحكمة.

وكان أمام الحكومة الأميركية مهلة تنتهي الخميس لتقديم رأي بهذا الخصوص. والتوصية المقدمة غير ملزمة للمحكمة.

وأكد كيربي أن الرئيس جو بايدن "على علم بهذه التوصية القانونية" في موضوع الحصانة، مشددا على أن الأمر يتصل بقرار لوزارة العدل بناء على طلب وزارة الخارجية "بما ينسجم مع القانون الدولي بالنسبة إلى وضع ولي العهد بصفته رئيسا للوزراء".

وذكّر أيضا أن بايدن أعرب علنا وبوضوح كبير عن تنديده بالقتل "الوحشي والهمجي" للصحافي جمال خاشقجي.