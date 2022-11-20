مدفيديف: كييف مدينة روسية وستتم استعادتها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن العاصمة الأوكرانية كييف هي "مدينة روسية وستتم استعادتها أيضا".

وذكر مدفيديف أن ما يكتبه على "تليغرام"، "يأتي في سياق الرد على التهديدات الأوكرانية باستعادة شبه جزيرة القرم"، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وتابع ميدفيديف أن "كييف عاصمة روسيا القديمة، وثانيا كييف من المدن الروسية الكبرى إبان الإمبراطورية الروسية، وثالثا كييف عاصمة إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي".

وأضاف: "كييف ببساطة مدينة روسية، لطالما فكر وتحدث سكانها باللغة الروسية".

وختم بالقول: "هذا حتى يكون كل شيء واضحا تماما، بشأن ما الذي يجب أن يعود، وكيف ستتم استعادته".

ومنذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، أسفرت عن ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

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