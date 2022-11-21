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44 قتيلا على الأقل في زلزال ضرب إندونيسيا

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 11:19

44 قتيلا على الأقل في زلزال ضرب إندونيسيا
تشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

لقي 44 شخصا على الأقل مصارعهم في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية صباح اليوم الإثنين، حسبما قال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيناجور في جاوا الغربية "قتل عشرات الأشخاص. ومئات، بل آلاف المنازل تضررت. حتى الآن أحصينا 44 قتيلا".

وبلغت قوة الزلزال 5.4 درجات، وضرب بالقرب من بلدات إلى الجنوب من جاكرتا، بحسب وكالة المسح الجيولوجي الأميركية.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قد أفادت في وقت سابق، بأن شدة الزلزال بلغت 5.6 درجات، وبأنه ضرب قرب بلدة سيانجور التي تبعد مسافة 100 كلم عن جاكرتا.

ولم ترد تقارير فورية عن إصابات بشرية أو أضرار تذكر في العاصمة، حيث سارع الأهالي للخروج من مبانيهم.

ووصفت مياديتا واليو، المحامية البالغة 22 عاما، حالة الذعر بين الموظفين الذين هرعوا للخروج من المبنى لدى وقوع الزلزال.

وقالت "كنت أعمل عندما بدأت الأرض تهتز تحتي. شعرت بشكل واضح بالزلزال. حاولت عدم القيام بشيء كي أفهم ما يحصل لكنه ازداد قوة وأستمر لفترة من الوقت".

وأضافت "أشعر بدوار بسيط وساقاي متعبتان لأنني نزلت السلالم من الطابق الرابع عشر".

وتشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد، حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

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#زلزال
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