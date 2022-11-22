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إردوغان: العمليّة البريّة في سورية ستبدأ "قريبًا"

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 18:03

إردوغان: العمليّة البريّة في سورية ستبدأ "قريبًا"
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستشنّ "قريبًا" عملية برية في سورية، ضدّ مقاتلين أكراد، بعد غارات جوية شنتها أنقرة على شمال سورية.

وقال إردوغان في خطاب متلفز: "حلّقنا فوق الإرهابيين لبضعة أيام بطائراتنا ومدافعنا ومسيّراتنا... إن شاء الله سنقتلعهم جميعًا قريبًا بالدبابات والمدفعية والجنود".

ونفذت القوات الجوية التركية عملية أطلقت عليها اسم "مخلب السيف"، الأحد، عبر شن سلسلة غارات استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، في شمال العراق وفي سورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس الإثنين، بأن الغارات أسفرت عن مقتل 37 شخصًا، بينهم 18 عنصرًا من قوات النظام السوري، على الجانب السوري.

وأطلقت تركيا عمليتها الجوية بعد أسبوع على اتهامها حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ مقرات له في العراق، والوحدات الكردية في سورية بالوقوف خلف تفجير إسطنبول، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح.

وتابع إردوغان: "ردّينا على هذا الهجوم الشرس الذي أودى بحياة ستة أبرياء، بينهم أطفال، بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في العراق وشمال سورية".

وأضاف: "نعرف من الذي يسلح ومن يشجع الإرهابيين".

ومنذ أمس الإثنين، تحدّث الرئيس التركي عن احتمال إطلاق "عملية برية" في سورية.

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#إردوغان
#تركيا
#سورية
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#حزب العمال الكردستاني
#النظام السوري

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