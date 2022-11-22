إيران ستخصب اليورانيوم لدرجة 60٪ بموقع "فوردو"

أعلنت طهران، اليوم الثلاثاء، عن أنها تعتزم تخصيب اليورانيوم في موقع "فوردو" النووي وباستخدام أجهزة الطرد المركزي (آي. آر6)، بنسبة 60%، وذلك في تحد جديد من إيران للمجتمع الدولي وللوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال تلفزيون (إس.إن.إن) الإيراني، إن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع "فوردو" النووي باستخدام أجهزة الطرد المركزي (آي.آر6).

وأضافت القناة التلفزيونية أن إيران ستبني أيضا مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت قرارٍ ينتقد إيران على عدم تعاونها الكافي مع الوكالة.

وقالت إن القرار يمثل رسال واضحة إلى إيران بأن عليها الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات المتعلقة ببرنامجها النووي، وتقديم توضيحات ذات مصداقية فنية حول قضايا الضمانات العالقة.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، في التقرير أن إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، منتقدة إدارة طهران لتقييدها أنشطة الوكالة في مراقبة المنشآت والتحقق منها.

وبحسب تقديرات الوكالة، زادت إيران مخزونها البالغ 60 في المئة من اليورانيوم النقي الانشطاري إلى 62.3 كيلوغراما، ارتفاعا من 55.6 كيلوغراما.

وحول القيود التي فرضتها طهران على أنشطة المراقبة والتحقق، أشارت الوكالة إلى أنه من غير المعروف بالضبط كمية اليورانيوم عالي التخصيب التي تمتلكها إيران.

يشار إلى أن إيران لا يحق لها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، وما يجري في مفاوضات إحيائه، أن تمتلك بالداخل أكثر من 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 3.67 بالمئة، المسموح بها في الاتفاق لقيام إيران بتخصيب اليورانيوم.