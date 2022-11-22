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زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 06:45

زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي
هرع السكان إلى الخارج وغادروا المناطق الساحلية (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

ضرب زلزال عنيف بقوة سبع درجات جزر سليمان فجر اليوم الثلاثاء، مما أدى، وفقاً لشهود عيان، إلى اهتزاز مبان وسقوط قطع أثاث من مكانها، في حين أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عال.

وبحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي فقد وقع الزلزال على بعد 55 كلم من العاصمة هونيارا وعلى عمق 13 كلم. واستمرّت الهزّة الأرضية زهاء 20 ثانية.

وقالت لوكالة فرانس برس جوي نيشا التي تعمل موظفة استقبال في فندق بالعاصمة هونيارا "لقد كان زلزالاً قوياً. بعض الأغراض في الفندق سقطت أرضا. يبدو أن الجميع بخير، لكنهم مذعورون".

وأدى الزلزال لانقطاع الكهرباء في بعض من أحياء المدينة، في حين هرع السكان إلى الخارج وغادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعا.

وفي بادئ الأمر أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال بلغ 7.3 درجات، لكنه ما لبث أن خفّض الرقم إلى 7 درجات.

من جهته، أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا من خطر تعرض سواحل الأرخبيل لأمواج مدّ عال يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار، وسواحل بابوازيا-غينيا الجديدة وفانواتو إلى أمواج مد عال يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار.

وتقع جزر سليمان على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزال وبركاني كثيف.

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#جزر سليمان
#هزة أرضية
#زلزال
#تسونامي
#المحيط الهادئ

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