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3 قتلى وإصابات بقصف روسي على كييف

تاريخ النشر: 23/11/2022 - 15:41

3 قتلى وإصابات بقصف روسي على كييف
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

أسفرت الضربات الروسية على كييف عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة ستة، كما أعلنت الإدارة العسكرية في المدينة، مع ورود أنباء عن انقطاع الكهرباء والمياه في كل أنحاء المدينة.

وقالت الإدارة العسكرية في المدينة على تلغرام "نتيجة للهجوم تضرر مبنى سكني من طابقين. قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة".

وتشهد مولدافيا "انقطاعا للتيار الكهربائي على نطاق واسع" الأربعاء عقب الضربات الروسية على منشآت للطاقة الأوكرانية، على ما قال نائب رئيس الوزراء المولدافي أندريه سبينو.

وكتب سبينو على فيسبوك "نتيجة القصف الروسي لنظام الطاقة الأوكراني خلال الساعة الماضية، نشهد انقطاعات كبيرة في الكهرباء في كل أنحاء البلاد" فيما كانت مولدافيا تواجه أصلا مشكلات كبيرة في الطاقة لأسباب مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وتعرضت منشآت للبنية التحتية في كييف للقصف، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، بعد سلسلة انفجارات سمع دويها مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة الأوكرانية.

وكتب رئيس البلدية على تلغرام "العدو يشن ضربات صاروخية على البنية التحتية الحيوية في مدينة كييف. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب الجوي" دون مزيد من التفاصيل. وبعد دوي سلسلة انفجارات، انقطع التيار الكهربائي عن شمال ووسط كييف، بحسب مراسلي الوكالة.

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#روسيا
#أوكرانيا
#قصف بكييف

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