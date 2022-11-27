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إيران: إقالة مدير مصرف أعطى خدمة لامرأة غير محجبة

تاريخ النشر: 27/11/2022 - 12:44

إيران: إقالة مدير مصرف أعطى خدمة لامرأة غير محجبة
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

أقيل مدير مصرف إيراني من منصبه لخدمته امرأة لم تضع الحجاب الإلزامي في البلاد التي تشهد احتجاجات، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأحد.

وألزم القانون منذ الثورة الإسلامية عام 1979، جميع النساء بارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن نائب المحافظ أحمد حاجي زاده قوله إن "مدير أحد المصارف في محافظة قم الذي قدم خدمات مصرفية الخميس لامرأة غير محجبة، تمت إقالته من منصبه بأمر من المحافظ".

تأتي إقالة مدير هذا المصرف فيما تشهد إيران احتجاجات اندلعت على أثر وفاة ايرانية كردية تبلغ 22 عاماُ بعد اعتقالها في طهران لعدم تقيّدها بقواعد اللباس المحتشم الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

واشارت وكالة مهر أن "فيديو هذه المرأة غير المحجبة أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال حاجي زاده إن "تنفيذ القانون المتعلق بارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية من مسؤولية مديرها"، بحسب الوكالة. وتملك الدولة الغالبية العظمى من البنوك في إيران.

وقُتل عشرات الإيرانيين معظمهم من المحتجّين ولكن أيضا من أفراد قوات الأمن، منذ بدء الاحتجاجات الحالية، بينما اعتُقل الآلاف، وفقا للسلطات الإيرانية التي لم تقدّم أرقاما دقيقة.

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#إيران
#إقالة مدير مصرف
#مهسا أميني
#احتجاجات

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