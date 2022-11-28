احتدام المعارك في دونباس وزيلينسكي يحذر من هجمات روسية جديدة

تحتدم المعارك على طول خط الجبهة في إقليم دونباس بالشرق الأوكراني، وفي حين أشار مسؤول أوكراني إلى احتمالية مغادرة القوات الروسية لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية، توقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن تشن روسيا هجمات صاروخية جديدة على بلاده، داعيا الجيش والمدنيين إلى الاستعداد لذلك.

وقال رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية بيترو كوتين، إن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة محطة زاباروجيا للطاقة النووية، التي سيطرت عليها في مارس/آذار بعد فترة وجيزة من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني، إن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب.

وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة "نحن نتفهم أن الإرهابيين يخططون لشن هجمات جديدة. نعرف هذا على وجه الدقة. وما داموا يملكون صواريخ فلن يتراجعوا للأسف".

وقال زيلينسكي إن الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للكهرباء في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في شباط/فبراير.

إلى ذلك، أفاد الجيش الأوكراني بأن قصفا روسيا مكثفا استهدف البنية التحتية في "كريفي ريه" بمقاطعة دنيبرو وسط جنوبي أوكرانيا، إضافة إلى تعرض ضواحي زاباروجيا لقصف بالصواريخ دون وقوع إصابات.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت هجمات أوكرانية على محوري دونيتسك ولوغانسك.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 210 عناصر من القوميين الأوكرانيين، ونحو 100 من المرتزقة الأجانب، قتلوا في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن الجيش الروسي دمر مستودعات تخزين صواريخ هيمارس وآلاف القذائف المدفعية أجنبية الصنع.

وتشهد خيرسون رغم الانسحاب الروسي منها قصفا أوكرانيا روسيا متبادلا، إذ تحاول القوات الأوكرانية ضرب خطوط الإمداد بين نهر دنيبرو والقرم، في حين تسعى القوات الروسية إلى ضرب البنية التحتية الأوكرانية. ومع استمرار الحرب يحاول من تبقى من السكان استعادة حياتهم تدريجيا.