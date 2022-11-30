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إيران: تثبيت عقوبة الإعدام بحقّ أربعة مدانين بالتعاون مع إسرائيل

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 17:16

إيران: تثبيت عقوبة الإعدام بحقّ أربعة مدانين بالتعاون مع إسرائيل
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

ثبّت القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحقّ أربعة رجال أدينوا بالتعاون مع إسرائيل، بحسب ما أعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية.

وأوضح الموقع أنه "وفقا للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا، حُكم على المتهمين حسين أردوخان زاده وشاهين إيماني محمود آباد وميلاد أشرفي آتباتان ومنوشهر شهبندي بجندي، بالإعدام لتعاونهم (...) مع النظام الصهيوني (إسرائيل) وبتهمة الاختطاف".

وفي 22 أيار/ مايو، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، أنه أوقف أعضاء "شبكة تعمل تحت إدارة الاستخبارات الإسرائيلية"، من دون تحديد مكان عملهم أو المكان الذي أوقفوا فيه.

وجاء في النص أن "هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال سرقة وتدمير لممتلكات شخصية وعامة وخطف والإجبار على اعترافات كاذبة".

وأضاف "ميزان أونلاين"، اليوم، أن "ثلاثة متهمين آخرين حكم عليهم بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بتهمة ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد والتواطؤ في عمليات خطف وحيازة أسلحة".

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#إيران
#حكم بالإعدام
#تجسس
#التعاون مع إسرائيل

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