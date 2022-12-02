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ألمانيا تدعو روسيا إلى "حل دبلوماسي" وسحب قواتها من أوكرانيا

تاريخ النشر: 02/12/2022 - 15:18

ألمانيا تدعو روسيا إلى "حل دبلوماسي" وسحب قواتها من أوكرانيا
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

طلب المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قواته من أوكرانيا من أجل التوصل إلى "حل دبلوماسي" للحرب في هذا البلد، على ما أفادت برلين بعد مكالمة هاتفية بين الزعيمين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، في بيان إنه خلال المكالمة التي استمرت ساعة "حض المستشار الرئيس الروسي على التوصل بأسرع ما يمكن إلى حل دبلوماسي يتضمن انسحاب القوات الروسية".

وندد شولتس خلال المكالمة مع بوتين "بالهجمات الجوية الروسية على البنى التحتية المدنية في أوكرانيا وأكد تصميم ألمانيا على مساعدة أوكرانيا لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها بوجه العدوان الروسي".

كما تطرقا إلى "الوضع الغذائي العالمي الذي يشهد توترا كبيرا بسبب حرب العدوان الروسية"، واتفقا على "البقاء على اتصال".

وختم البيان أنهما "أشارا إلى الدور المهم للاتفاق حول الحبوب الذي جرى تمديد العمل به مؤخرا برعاية الأمم المتحدة".

في 17 تشرين الثاني/نوفمبر جرى تجديد العمل بالاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا لأربعة أشهر، ما بدد المخاوف من احتمال قيام أزمة غذائية عالمية ولا سيما في فصل الشتاء.

وقال بوتين للمستشار الالماني إن الضربات الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا "ضرورية ولا مفر منها" منددا بالسياسات الغربية "المدمرة" الداعمة لكييف.

وأفاد الكرملين في بيان صدر بعد المكالمة الهاتفية الأولى منذ منتصف أيلول/سبتمبر "تمت الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تفادت لفترة طويلة الضربات الصاروخية العالية الدقة على بعض الأهداف في أوكرانيا، لكن هذه التدابير باتت ضرورية ولا مفر منها بمواجهة هجمات كييف الاستفزازية".

ويتهم بوتين كييف بالوقوف خلف التفجيرات التي دمرت جزءا من جسر القرم الروسي ومنشآت روسية للطاقة، ويعتبر بالتالي أن من حق موسكو قصف منشآت الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بانقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين المدنيين.

وانتقد بوتين مرة جديدة الدعم الغربي المالي والعسكري لأوكرانيا والذي سمح لها بإلحاق هزائم بروسيا.

ويعتبر الرئيس الروسي بالتالي أن موقف الغرب "مدمر" مشيرا إلى أن كييف "ترفض أي فكرة تفاوض" و"تحض القوميين الأوكرانيين المتطرفين على ارتكاب جرائم دامية"، بعدما تعزز موقعها بفضل الدعم السياسي والمالي والعسكري الغربي.

ودعا بوتين بالتالي شولتس إلى "مراجعة سياسته في سياق الأحداث الأوكرانية".

وكان بوتين أعلن أواخر أيلول/سبتمبر ضم أربع مناطق أوكرانية رغم أنه لا يسيطر عليها، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

من جهتها، ترفض كييف أي تفاوض مع بوتين بدون احترام وحدة وسلامة أراضيها بما فيها القرم.

وأصيب الجيش الروسي بعدة نكسات عسكرية أرغمته على الانسحاب من شمال البلاد في نيسان/أبريل ثم من قسم من شمال شرقها في أيلول/سبتمبر وأخيرا من قسم من جنوبها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبالتالي اعتمدت القوات الروسية منذ تشرين الأول/أكتوبر تكتيكا يقضي بقصف المنشآت التي تمد أوكرانيا بالكهرباء والتدفئة مع حلول فصل الشتاء.

ورفض الكرملين في وقت سابق الجمعة الشروط التي أوردها الرئيس الأميركي، جو بايدن، إذ أبدى الخميس استعداده للتحادث مع بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا.

وصرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن "بايدن قال عمليًا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتين من أوكرانيا" وهو ما "ترفضه موسكو بوضوح" مؤكدا أن "العملية العسكرية مستمرة".

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#ألمانيا
#روسيا
#أوكرانيا
#أولاف شولتس
#فلاديمير بوتين

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