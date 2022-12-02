موسكو ترفض شروط بايدن لإجراءات محادثات مع بوتين

رفض الكرملين اليوم، الجمعة، الشروط التي ذكرها الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي قال إنه مستعد لإجراءات محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إذا سحب قواته من أوكرانيا لوضع حد للنزاع.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "بايدن قال عمليًا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتين من أوكرانيا" وهو ما "ترفضه موسكو بوضوح". وأضاف أن "العملية العسكرية مستمرة".

وقال بايدن، الخميس، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "أنا مستعد للتحدث إلى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب".

وأضاف "إذا كان الأمر على هذا النحو، فبالتشاور مع أصدقائنا الفرنسيين وفي حلف شمال الأطلسي، سيسرني أن أجلس مع بوتين لأرى ما يفكر فيه. لم يفعل ذلك حتى الآن".

وقال المتحدث باسم الكرملين إنه بينما يرفض شروط بايدن، يظل بوتين "منفتحًا على إجراء اتصالات وعلى التفاوض، وهو أمر مهم جدًا".

وأضاف بيسكوف أن الولايات المتحدة لا تعترف بضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا في أيلول/سبتمبر، الأمر الذي "يعقد بشكل كبير البحث عن أرضية (مشتركة) لمحادثات محتملة".