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إيران تعدم 4 أشخاص أدانتهم بالتعاون مع إسرائيل

تاريخ النشر: 04/12/2022 - 09:47

إيران تعدم 4 أشخاص أدانتهم بالتعاون مع إسرائيل
صورة من مظاهرة احتجاجية إيرانية ضد سياسة الإعدام (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أربعة أشخاص أدانهم القضاء بالتعاون مع إسرائيل، وفق ما أعلنت السلطة القضائية الإيرانية.

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وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن "هذا الصباح، نُفّذت الأحكام الصادرة بحق أربعة من الأعضاء الرئيسيين في مجموعة من المارقة مرتبطة بأجهزة استخبارات النظام الصهيوني".

في 22 أيار/مايو، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أوقف أعضاء "شبكة تعمل تحت إدارة الاستخبارات الإسرائيلية".

وسبق أن أعلن موقع "ميزان أونلاين" الأربعاء أنه "وفقا للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا، حُكم على المتهمين حسين أردوخان زاده وشاهين إيماني محمود آباد وميلاد أشرفي آتباتان ومنوشهر شهبندي بجندي بالإعدام لتعاونهم مع النظام الصهيوني وبتهمة الاختطاف".

وبحسب بيان الحرس الثوري في أيار/مايو، فإن "هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال سرقة وتدمير لممتلكات شخصية وعامة وخطف والإجبار على اعترافات كاذبة".

أعلنت طهران مرات عدة توقيف أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما إسرائيل.

في نهاية تموز/ يوليو، أوقفت إيران "عملاء" مرتبطين بالموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي، قائلة إنهم عناصر من مجموعة كردية متمردة محظورة بتهمة التخطيط لاستهداف "مركز دفاع حساس".

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#إيران
#إعدام 4 أشخاص

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