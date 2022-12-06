قتلى وجرحى بتفجير عبوة ناسفة بحافلة بأفغانستان

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أسفر انفجار عبوة ناسفة عن مقتل سبعة موظفين في شركة نفطية كانوا على متن حافلة في شمال أفغانستان، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد الناطق باسم شرطة الولاية.

وأفاد مسؤول أفغاني بتفجير عبوة ناسفة استهدف حافلة بمدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي البلاد.

ووفقا للمسؤول، فإن 7 أشخاص قتلوا على الأقل و13 شخصا آخرين أصيبوا جراء الهجوم الذي لم تعرف على الفور الدوافع وراءه.

من جهتها، قالت الشرطة الأفغانية إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار بمركبة تقل موظفين في شركة نفط بولاية بلخ.

وقال المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي محمد عاصف وزيري "وقع انفجار اليوم في بلخ استهدف حافلة تخص موظفي شركة نفط"، مضيفا أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار، إلى جانب القتلى.

وقال الناطق آصف وزيري من قسم شرطة بلخ في مزار شريف إن "القنبلة كانت مزروعة في عربة موضوعة على جانب الطريق. تم تفجيرها لدى وصول الحافلة".

ورغم إصرار طالبان على أن الوضع الأمني تحسن في أنحاء البلاد منذ عادت إلى السلطة في آب/أغسطس العام الماضي، ما زالت أفغانستان تشهد عشرات الانفجارات والهجمات التي يعلن الفرع المحلي لتنظيم "داعش" مسؤوليته عن العديد منها.

وقتل 19 شخصا وأصيب 24 بجروح في وقت سابق هذا الشهر بانفجار وقع قرب مدرسة دينية في أيبك، جنوب شرق مزار شريف.

ووقعت عدة هجمات في مراكز حضرية بأفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن بعضها.