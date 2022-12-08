ألمانيا:‬ توقعات بمزيد من الاعتقالات على صلة بمؤامرة قلب نظام الحكم

أكد قائد الشرطة الجنائية الألمانية، اليوم الخميس، أن المجموعة التي فككت يوم أمس، الأربعاء بعد تخطيطها للإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية، كانت تحوز الكثير من الأسلحة وهو ما يعكس خطورتها، فيما تتوقع السلطات الألمانية تنفيذ المزيد من الاعتقالات والمداهمات في الأيام المقبلة، على صلة بالجماعة اليمينية المتطرفة، يقول الادعاء إنها كانت تستعد لقلب نظام الحكم باستخدام العنف من أجل تنصيب فرد سابق من عائلة مالكة ألمانية، كزعيم للبلاد.

وقال مدير مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، هولغر مونش، في تصريحات تلفزيونية، إن المجموعة "تتكون من مزيج خطير من الأشخاص الذين يتبنون معتقدات غير عقلانية، بعضهم لديه الكثير من المال، والبعض الآخر يمتلك أسلحة ولديهم خطة أرادوا تنفيذها (...) وهذا هو سبب الخطورة ولذلك تدخلنا".

وأوضح أن "عمليات التفتيش تظهر ذلك أيضا"، فقد عثر على أسلحة في 50 مكانا تم دهمه، بدءا من "أقواس نشاب إلى بنادق وذخيرة، وهذا يدل أنها غير سلمية". وأضاف أنه من المرجح أن تتم توقيفات أخرى، مردفا "حددنا أشخاصا آخرين لا نعرف بعد وضعهم بالضبط في ما يتعلق بهذه المجموعة".

ويستهدف التحقيق إجمالا 54 شخصا أوقف 25 منهم خلال عمليات الدهم صباح الأربعاء. وتتبنى المجموعة أيديولوجيا "مواطني الرايخ"، وهي حركة متطرفة اكتسبت زخما مع فرض السلطات قيودا لاحتواء فيروس كورونا.

ويشتبه القضاء في أنهم "قاموا باستعدادات ملموسة لاقتحام البوندستاغ"، مجلس النواب الألماني في برلين "مع مجموعة مسلحة صغيرة"، وفق بيان صادر عن الادعاء. ويذكر هذا السيناريو بهجوم أنصار للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على مبنى الكونغرس في كانون الثاني/ يناير 2021.

في المقابل، قلل مدير مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية من قدرة المجموعة قائلا: "لا ينبغي الافتراض أن مجموعة تتألف من بضع عشرات (من الأعضاء)، وربما بضع مئات، في وضع يمكنها حقا من تحدي الدولة في ألمانيا".

من جانبه، أكد رئيس المكتب الفدرالي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، توماس هالدينوانغ، أن المجموعة كانت تحت المراقبة "منذ ربيع هذا العام".

وأضاف هالدينفانغ أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء شبكة على النطاق الوطني لها خطط لشن هجمات وتوسيع شبكاتهم"، مشيرا إلى أن لها "خططا لإطاحة الحكومة، وخططًا لتنفيذ انقلاب".

وبحسب هذا المسؤول، تضم حركة "مواطني الرايخ" حوالي 21 ألف عضو "نقدر أن 10% لهم توجهات عنيفة". وكانت هذه المجموعة تسعى إلى تنصيب هاينريش الثالث عشر، الذي يستخدم لقب أمير، المنحدر من عائلة رويس الملكية في تورينغن.

وقال وزير الداخلية في ولاية تورينغن في شرق ألمانيا، جورج ماير، لمحطة "دويتشلاند فونك" التلفزيونية، إنه "بناء على خبرتي، عادة ما تكون هناك موجة ثانية من الاعتقالات".