  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

قتيلان باحتجاجات معارضة للحكومة بالبيرو

تاريخ النشر: 12/12/2022 - 07:28

قتيلان باحتجاجات معارضة للحكومة بالبيرو
اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون، الأحد، في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا احتجاجا على الحكومة الجديدة في مدينة أنداهولياس الجنوبية، وفق ما ذكرت الشرطة.

وقال وزير الداخلية لإذاعة "آر بي بي"، "نأسف لسقوط قتيلين وعدد من الجرحى في الاشتباكات. أحض الناس على التزام الهدوء". وكانت الشرطة تحدثت في حصيلة سابقة عن مقتل مراهقة وجرح 5 أشخاص.

واتسع نطاق الاحتجاجات في البيرو مع خروج تظاهرت تطالب بالإفراج عن الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وإجراء انتخابات جديدة، وسط دعوة إلى إضراب عام مفتوح ضد الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي.

ونزل آلاف الأشخاص إلى شوارع كاخاماركا وإريكيوبا وتاكنا وأنداهولياس وكوسكو وبونو، في مشاهد بثتها محطات التلفزة المحلية.

وأغلق محتجون مطار هوانكامامبا بمقاطعة أنداهولياس جنوبي البيرو، كما حصلت مواجهات بينهم وبين الشرطة.

وقتل شخص وأصيب شرطي في تلك المواجهات بعدما حاول محتجون الهجوم على مطار جنوبي البيرو.

وفي العاصمة ليما، خرج محتجون في ساحة سان مارتن مركز التظاهرات السياسية في البيرو.

وتطالب هذه التحركات، التي تنظم في مدن عدة في شمال البلاد وجنوبها لليوم الرابع على التوالي، باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وتوقيف الرئيس السابق كاستيو، ويطالب المحتجون أيضا بالإفراج عنه.

ودعت نقابات زراعية ومنظمات اجتماعية المزارعين والسكان الأصليين إلى "إضراب مفتوح" اعتبارا من الثلاثاء، رافضين البرلمان ومطالبين بانتخابات مبكرة وبدستور جديد، وفق بيان للجبهة الزراعية والريفية في البيرو، كما طالبت أيضا بـ"الإفراج الفوري" عن كاستيو، معتبرة أن هذا الأخير لم "ينفذ انقلابا" عندما حاول حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

بودكاست عرب 48

#البيرو
#قتيلان
#احتجاجات
#معارضة
#متظاهرون
#قمع

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"توتال إنرجيز": ملتزمون بالتنقيب عن الغاز في لبنان بحلول 2023
"توتال إنرجيز": ملتزمون بالتنقيب عن الغاز في لبنان بحلول 2023

2022-12-12

مذكرة تفاهم سعودي كويتي لتطوير حقل الدرة
مذكرة تفاهم سعودي كويتي لتطوير حقل الدرة

2022-12-12

"الأطفال أكثر من يدفع ثمن الحرب" في اليمن... مقتل وإصابة 11 ألف طفل
"الأطفال أكثر من يدفع ثمن الحرب" في اليمن... مقتل وإصابة 11 ألف طفل

2022-12-12

الأكثر قراءة

مونديال قطر: هل يُحرَم ميسي من لعب النهائيّ وما حقيقة تصريح زيدان؟

مونديال قطر: هل يُحرَم ميسي من لعب النهائيّ وما حقيقة تصريح زيدان؟

2022-12-11
تقرير: حماس حاولت اختراق

تقرير: حماس حاولت اختراق "الشاباك" بعميل مزدوج

2022-12-11
مسؤولة أممية تبحث ضم إسرائيل للقائمة السوداء للدول التي تستهدف الأطفال

مسؤولة أممية تبحث ضم إسرائيل للقائمة السوداء للدول التي تستهدف الأطفال

2022-12-11
ضياء جابر من الطيبة يهدم بيته تفاديا للغرامات

ضياء جابر من الطيبة يهدم بيته تفاديا للغرامات

2022-12-11
المستشارة القضائية تعارض مشروع قانون يوسّع صلاحيات بن غفير

المستشارة القضائية تعارض مشروع قانون يوسّع صلاحيات بن غفير

2022-12-11