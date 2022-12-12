قتيلان باحتجاجات معارضة للحكومة بالبيرو

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون، الأحد، في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا احتجاجا على الحكومة الجديدة في مدينة أنداهولياس الجنوبية، وفق ما ذكرت الشرطة.

وقال وزير الداخلية لإذاعة "آر بي بي"، "نأسف لسقوط قتيلين وعدد من الجرحى في الاشتباكات. أحض الناس على التزام الهدوء". وكانت الشرطة تحدثت في حصيلة سابقة عن مقتل مراهقة وجرح 5 أشخاص.

واتسع نطاق الاحتجاجات في البيرو مع خروج تظاهرت تطالب بالإفراج عن الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وإجراء انتخابات جديدة، وسط دعوة إلى إضراب عام مفتوح ضد الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي.

ونزل آلاف الأشخاص إلى شوارع كاخاماركا وإريكيوبا وتاكنا وأنداهولياس وكوسكو وبونو، في مشاهد بثتها محطات التلفزة المحلية.

وأغلق محتجون مطار هوانكامامبا بمقاطعة أنداهولياس جنوبي البيرو، كما حصلت مواجهات بينهم وبين الشرطة.

وقتل شخص وأصيب شرطي في تلك المواجهات بعدما حاول محتجون الهجوم على مطار جنوبي البيرو.

وفي العاصمة ليما، خرج محتجون في ساحة سان مارتن مركز التظاهرات السياسية في البيرو.

وتطالب هذه التحركات، التي تنظم في مدن عدة في شمال البلاد وجنوبها لليوم الرابع على التوالي، باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وتوقيف الرئيس السابق كاستيو، ويطالب المحتجون أيضا بالإفراج عنه.

ودعت نقابات زراعية ومنظمات اجتماعية المزارعين والسكان الأصليين إلى "إضراب مفتوح" اعتبارا من الثلاثاء، رافضين البرلمان ومطالبين بانتخابات مبكرة وبدستور جديد، وفق بيان للجبهة الزراعية والريفية في البيرو، كما طالبت أيضا بـ"الإفراج الفوري" عن كاستيو، معتبرة أن هذا الأخير لم "ينفذ انقلابا" عندما حاول حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد.