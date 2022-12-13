كشفت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تضع اللمسات النهائية على خطط لإرسال منظومة صواريخ "باتريوت" الدفاعية إلى أوكرانيا، ورجحت أن يتم الإعلان رسميا عن هذه الخطط خلال الأسبوع لجاري، "على أقرب تقدير".

وتحمي منظومة باتريوت المنشآت العسكرية والقواعد الجوية من الهجمات الجوية، وأساس عملها الدفاع على المدى البعيد، وتستطيع إصابة أهداف جوية على نطاق 160 كيلومترا، والصواريخ الباليستية على مدى 75 كيلومترا.

وأفادت تقرير "سي إن إن"، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين (لم تسمهم)، بأن الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع، لويد أوستن، قبل إرسالها إلى الرئيس، جو بايدن، لتوقيعها.

ولم يوضح التقرير عدد الأنظمة المقرر إرسالها. ورجح المسؤولون موافقة وزير الدفاع الأميركي على الخطة، التي من المتوقع أن تحظى بموافقة بايدن.

وقال مسؤولان تحدثا بشرط عدم ذكر اسميهما، إن الإعلان قد يأتي على أقرب تقدير يوم الخميس المقبل، ولكن القرار ما زال بانتظار الموافقة الرسمية من وزير الدفاع الأميركي، أوستن، والرئيس بايدن.

وعلى وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليا، كانت واشنطن قد أعلنت أن القيادة الأميركية العسكرية في أوروبا، أرسلت بطاريتي صواريخ أرض جو "باتريوت" إلى بولندا الجارة الحدودية مع أوكرانيا، لمواجهة أي تهديد محتمل لأي عضو في الناتو من قبل روسيا.

وتوقع المسؤولون، ومن بينهم مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، إرسال منظومات صواريخ "باتريوت" الدفاعية إلى أوكرانيا "بسرعة خلال الأيام المقبلة"، على أن يتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأميركي في ألمانيا.

وكانت أوكرانيا طلبت من الولايات المتحدة إرسال أنظمة دفاع جوي متقدمة بعيدة المدى من أجل اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تطلقها روسيا على بنيتها التحتية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت "سي إن إن" إن صواريخ "باتريوت" ستكون أكثر الأسلحة بعيدة المدى كفاءة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، مشيرة أيضا إلى أنها ستساعد على تأمين المجال الجوي لدول "الناتو" في أوروبا الشرقية.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إنه رغم التحديات "الهائلة" التي تواجه تشغيل أنظمة "باتريوت" في أوكرانيا، فإن "حقيقة ما يجري على الأرض"، أي القصف المكثف للبنية التحتية، دفعت الإدارة إلى اتخاذ هذا القرار.

ورغم أن التدريب على استخدامها يتطلب وقتا طويلا، إلا أنه تقرر المضي قدما في الخطة "تحت ضغط الهجمات الجوية الروسية شبه اليومية"، بحسب التقرير.

ونظرا لقدراتها بعيدة المدى والإطلاق في الارتفاعات العالية، فقد تكون "باتريوت" قادرة على إسقاط الصواريخ بعيدا عن أهدافها داخل أوكرانيا، وفق التقرير.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "تركز بشدة" على توفير أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا.

من جانبه، حذر الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، حلف شمال الأطلسي (ناتو) من تقديم أنظمة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا، ومن المرجح أن موسكو ستنظر إلى الدعم الدفاعي الغربي لأوكرانيا على أنه تصعيد.