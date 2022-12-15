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إردوغان طرح على بوتين عقد قمة ثلاثية مع الأسد

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 18:30

إردوغان طرح على بوتين عقد قمة ثلاثية مع الأسد
أرشيفية (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

كشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، أنه عرض على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إجراء لقاء ثلاثي بجمعهما برئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وجاء ذلك في تصريح أدلى الرئيس التركي للصحافيين أثناء عودته إلى تركيا، قادمًا من تركمانستان التي زارها أمس لحضور "القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان"، التي عقدت في مدينة تركمانباشي.

وقال إردوغان "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا والنظام السوري، وتلقى العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات".

وأضاف "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولاً عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات، ومن ثم وزراء الدفاع، ثم وزراء الخارجية".

ولفت إردوغان إلى أن "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سورية تتحرش بتركيا من وقت لآخر".

واعتبر أن "الإرهابيين يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شماليّ سورية)، ووفقًا لاتفاقات سابقة، سواء أستانة أو سوتشي، يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني ​​الذي يصل إلى عمق 30 كيلومترًا".

وأشار إلى "وجود جهات ترعى التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري"، مبينًا أن "وحدات حماية الشعب" يتلقى الدعم الأكبر من قوات التحالف الدولي.

وحذر الرئيس التركي، التحالف الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، من دعم "وحدات حماية الشعب"؛ وقال: "إذا كنتم ستواصلون إمداد هذا التنظيم بالأسلحة والمعدات والذخائر، فإننا سنتدبر أمرنا بأنفسنا وسنقوم بما يلزم لإبعادهم عن حدودنا".

بودكاست عرب 48

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