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الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 22:45

الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا
لافتات في بودابست رافضة للعقوبات الأوروبية ضد روسيا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اتفقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم، الخميس، على اعتماد عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا، بحسب ما أكد مسؤولون دبلوماسيون في الاتحاد، في إحاطات صحافية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت حزمة العقوبات الجديدة هذه في 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مقترحة إضافة حوالى 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بينهم القوات المسلحة الروسية وثلاثة مصارف روسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، تأكيدهم أن حكومات الدول الأعضاء بالتكتل اتفقت على فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي "إجراء مكتوبا" بحلول ظهر يوم غد، الجمعة. وقال أحد الدبلوماسيين إنه "تم الاتفاق على العقوبات. الإجراء المكتوب بحلول ظهر غد".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، عن ثلاثة دبلوماسيين (لم تسمهم)، قولهم إن العقوبات الجديدة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

ولفتت إلى أنه "تم اعتماد حزمة العقوبات التي لم يكشف بعد عن تفاصيلها، خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27". وأوضحت أن "العقوبات المقترحة تستهدف وزراء حكوميين ونوابا في البرلمان وحكاما إقليميين وشخصيات سياسية".

تفاصيل أوفى تباعا..

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#عقوبات اقتصادية
#إيران
#روسيا
#الاتحاد الأوروبي
#أوكرانيا

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