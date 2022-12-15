فرنسا: تعرّض مغاربة لاعتداءات عنصريّة واعتقال 120 شخصا بعد المباراة

تعرّضت الجماهير المغربية لاعتداءات لفظية وجسدية من بعض الجماعات اليمينية المتطرفة في فرنسا، أثناء الاحتفالات الصاخبة في جميع أنحاء البلاد، بعد تغلب فرنسا على المغرب بهدفين نظيفين، أمس الأربعاء، رغم إجراءات احترازية اتخذتها الشرطة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 120 شخصا على خلفية أعمال عنف، تلت مباراة منتخب البلاد مع المغرب في نصف نهائي بطولة كأس العالم "قطر 2022".

عناصر الأمن في باريس (Getty Images)

وانتشر نحو 10 آلاف شرطي في جميع أنحاء فرنسا، تحسبا لأعمال شغب محتملة، بينهم 5 آلاف في العاصمة باريس والمنطقة المحيطة بها.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن 115 شخصا اعتُقلوا في باريس والمناطق المحيطة بها.

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وأوضحت التقارير أن 40 شخصا من المعتقلين ينتمون لجماعات يمينية متطرفة، كانوا يحاولون الوصول إلى شارع الشانزليزيه المكتظ بمشجعي كرة القدم.

كما تم الإبلاغ عن أعمال عنف في المدن الكبرى الأخرى مثل ليون ونيس ومونبلييه.

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وألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص على الأقل، بينهم عضوان بجماعة يمينية، بعد شجار بين المشجعين في ليون، وفقا للتقارير.

من جانبه، ندد النائب الفرنسي، توماس بورتيس بـ"الاعتداءات المخطط لها" و"العنف العنصري" ضد المشجعين المغاربة.

اعتقال 120 شخصا (Getty Images)

وقال بورتيس في تغريدة: "نحن أقرب ما يكون إلى مأساة، ويجب أن نرد".

وقال النائب أنطوان لياومنت، في تغريدة، إن "فاشيين يصرخون بتصريحات عنصرية" هاجموا المشجعين المغاربة في نيس.

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وأضاف أن "العنصرية جريمة"، داعيا إلى معاقبة الجناة وفق القانون الفرنسي.

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ومساء أمس الأربعاء، فازت فرنسا على المغرب بهدفين دون مقابل في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، لتلعب مع الأرجنتين في النهائي الأحد المقبل، فيما يواجه المغرب كرواتيا السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

(Getty Images)

(Getty Images)