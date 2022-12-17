الرئيس الجزائري يبحث مع ماكرون الملف الليبي وقضايا إقليمية

بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السبت، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الملف الليبي وقضايا إقليمية، خلال اتصال هاتفي بينهما.

ووفق البيان الجزائري، تبادل الجانبان "وجهات النظر بخصوص الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك".

وتشهد ليبيا توترا أمنيا وانقساما سياسيا حيث تتصارع فيها حكومتان على السلطة منذ آذار/مارس الماضي، حيث تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق على قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية.

وخلال الاتصال تطرّق الرئيسان أيضا، وفق البيان، إلى "العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين".

وفي نهاية آب/أغسطس الماضي، توّجت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر بإعلان مشترك أعلن بموجبه الجانبان الاتفاق على جملة تفاهمات تخص ملف الذاكرة وماضي الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830-1962)، والتعاون في مجال الأمن والدفاع والسياسية الخارجية والاقتصاد.

وعادة ما تمثل ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر مصدرا للتوتر بين البلدين، حيث تطالب الجزائر باعتذار عن جرائم الاستعمار فيما تقول باريس إنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.