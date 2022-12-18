تأهب جوي بأوكرانيا ووزير الدفاع الروسي يزور منطقة العمليات

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا لتفقد القوات الروسية المنتشرة هناك، كما أعلن الجيش الروسي في بيان اليوم الأحد، في وقت أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في عموم البلاد.

وقال البيان إن شويغو "تفقد القوات الروسية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، بما في ذلك خط الجبهة للتحدث مع الجنود.

وقدم له المسؤولون العسكريون في الموقع تقارير عن الوضع الراهن على الأرض وتحركات القوات الروسية، بحسب المصدر نفسه.

ولم يذكر البيان موعد هذه الزيارة، لكن الإعلان عنها يأتي بعد يومين من اجتماع بين فلاديمير بوتين، وقادة العملية الروسية في أوكرانيا بينهم شويغو.

وحذرت السلطات الأوكرانية من موجة هجمات روسية جديدة، بينما احتدمت المعارك في محيط مدينة باخموت التي يحاصرها الانفصاليون.

ويأتي التحذير الأوكراني من موجة الهجمات الروسية جديدة بعد القصف الصاروخي الذي استهدف عدة مدن ومناطق أوكرانية، ووصف بأنه "الأوسع والأعنف" منذ بدء الحرب.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت هجوما روسيا على أكثر من 20 بلدة في مقاطعة دونيتسك، وإن نحو 25 قرية أخرى في محيط مدينة باخموت تعرضت لقصف روسي كثيف.

وأكدت أن القوات الروسية استهدفت الأراضي الأوكرانية بنحو 163 صاروخا خلال الساعات الماضية، وأن دفاعاتها الجوية أسقطت الكثير منها.

كما قالت قيادة عمليات الجنوب إن القصف الروسي استمر على مرافق البنية التحتية في مقاطعات ميكولايف وأوديسا وزاباروجيا ودنيبرو، مما أسفر عن سقوط ضحايا وانقطاعات في إمدادات الكهرباء والماء.

وفي أوديسا، قالت السلطات الأوكرانية إن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخين روسيين، أُطلقا من شبه جزيرة القرم باتجاه مناطق في المقاطعة.

في مواجهة سلسلة من النكسات العسكرية هذا الخريف اختارت روسيا التي شنت هجومًا على أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير، تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف منذ تشرين الأول/أكتوبر، الشبكات والمحولات الكهربائية في أوكرانيا، مما أدى إلى إغراق ملايين المدنيين في البرد والظلام مع حلول الشتاء.