واشنطن تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة "باتريوت" الأكثر تطورا للدفاع الجوي، وذلك في وقت يوشك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على الوصول إلى واشنطن.

وقال بلينكن، في بيان، إن "رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ باليستية قصيرة المدى، وطائرات تحلق على علو، يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها الى الآن".

وتحمي منظومة باتريوت المنشآت العسكرية والقواعد الجوية من الهجمات الجوية، وأساس عملها الدفاع على المدى البعيد، وتستطيع إصابة أهداف جوية على نطاق 160 كيلومترا، والصواريخ الباليستية على مدى 75 كيلومترا.

وكانت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية، قد كشفت، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة تضع اللمسات النهائية على خطط لإرسال منظومة صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا، ورجحت أن يتم الإعلان رسميا عن هذه الخطط خلال الأسبوع الجاري، "على أقرب تقدير".

وعلى وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليا، كانت واشنطن قد أعلنت أن القيادة الأميركية العسكرية في أوروبا، أرسلت بطاريتي صواريخ أرض جو "باتريوت" إلى بولندا الجارة الحدودية مع أوكرانيا، لمواجهة أي تهديد محتمل لأي عضو في الناتو من قبل روسيا.

ولم يوضح التقرير عدد الأنظمة المقرر إرسالها، فيما توقع المسؤولون، ومن بينهم مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، إرسال منظومات صواريخ "باتريوت" الدفاعية إلى أوكرانيا "بسرعة خلال الأيام المقبلة"، على أن يتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأميركي في ألمانيا.

وكانت أوكرانيا طلبت من الولايات المتحدة إرسال أنظمة دفاع جوي متقدمة بعيدة المدى من أجل اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تطلقها روسيا على بنيتها التحتية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت "سي إن إن" إن صواريخ "باتريوت" ستكون أكثر الأسلحة بعيدة المدى كفاءة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، مشيرة أيضا إلى أنها ستساعد على تأمين المجال الجوي لدول "الناتو" في أوروبا الشرقية.

قيود جديدة على صادرات الطائرات المسيرة الإيرانية لروسيا

هذا وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، فرض المزيد من القيود التي تستهدف تستهدف صادرات الطائرات المُسيّرة الإيرانية وأجزاءها التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، مساء اليوم، عن مصادر لم تسمها.

وأفادت الوكالة بأن إعلان قيود التصدير التي تستهدف طائرات إيران المُسيرّة سيتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، إلى واشنطن وقد يكون جزءا من حزمة عقوبات أكبر.

وفي تصريحات صدرته عنه الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، إنه إذا قام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما لمح أمينه العام، ينس ستولتنبرغ، بتزويد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" مع عناصر من قوات الحلف، فسيصبحون على الفور "هدفا مشروعا" للقوات الروسية.