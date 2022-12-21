زيلينسكي يزور واشنطن وبوتين يعقد اجتماعا موسعا لوزارة الدفاع

باشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، في زيارة العاصمة الأميركية واشنطن، في أول رحلة خارجية له منذ بدأت القوات الروسية في 24 فبراير/ شباط غزو بلاده، فيما يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا موسعا لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء لتحديد مهمات الجيش للعام المقبل.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ زيلينسكي سيزور البيت الأبيض، حيث يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن، الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ باتريوت، مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني قد يلقي أيضا خطابا أمام الكونغرس الأميركي.

ويأتي ذلك، فيما يستعد الكونغرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الفيدرالية، والذي يتضمّن مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 44.9 مليار دولار.

وفيما أكد مصدر مطلع آخر لوكالة "رويترز" زيارة زيلينسكي، قائلاً: "هنالك بعض المخاوف الأمنية قد تؤدي إلى تغيير الخطط".

وكان موقع "بانشبول نيوز" الإخباري أول من أورد نبأ الرحلة المحتملة، والتي ستكون أول رحلة لزيلينسكي خارج أوكرانيا منذ أن شنت روسيا هجومها على البلاد.

إلى ذلك، اعتبر الرئيس الروسي أن بلاده تتعرض مرة أخرى للتحدي، وأكدت قواته إسقاط طائرات وقتل مئات الجنود الأوكرانيين في محور دونيتسك. فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل قرابة 100 ألف عسكري روسي خلال الحرب.

وخلال فعالية لمنح أوسمة للضباط والجنود وعائلاتهم، أمس الثلاثاء، قال بوتين "واجه بلدنا الاختبارات مرارا وتكرارا ودافع عن سيادته، اليوم تواجه روسيا نفس التحدي مرة أخرى، وعلى خط المواجهة في العملية العسكرية الخاصة يُظهر الجنود والضباط والمتطوعون أمثلة استثنائية عن الشجاعة والتضحية بالنفس".

ومن المقرر أن يعقد بوتين اجتماعا موسعا لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء لتحديد مهمات الجيش للعام المقبل ولعرض نتائج أنشطته في عام 2022، وفقا للكرملين.

وقالت الرئاسة الأوكرانية إن زيلينسكي زار الثلاثاء مدينة باخموت على خط الجبهة في منطقة دونيتسك بإقليم دونباس.

وقال زيلينسكي خلال الزيارة "مهمتنا الرئيسية الآن هي أن يكون الدعم العالمي لأوكرانيا في العام المقبل على أعلى مستوى، لا تزال باخموت المكان الأكثر سخونة على خط المواجهة بأكمله، والمعارك تجري على خط بطول 1300 كيلومتر".