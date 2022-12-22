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ترامب لم يدفع ضريبة دخل عام 2020

تاريخ النشر: 22/12/2022 - 07:11

ترامب لم يدفع ضريبة دخل عام 2020
سدد ترامب ضرائب بقيمة 1.1 مليون دولار على مدى عامين من أعوام ولايته (Getty Images)
عرب ٤٨ /ووكالات
تحرير: محمد وتد

أظهرت وثائق ضريبية نشرتها لجنة في الكونغرس الأميركي أن الرئيس السابق دونالد ترامب، لم يدفع ضريبة دخل في عامه الأخير من فترته الرئاسية، إذ أبلغ عن خسائر في إمبراطوريته التجارية الواسعة.

وتظهر الوثائق، التي نشرتها لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون أول أمس الثلاثاء، بعد معركة استمرت لسنوات أن دخل ترامب والتزاماته الضريبية شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض.

ووفق السجلات الضريبية، فقد سدد ترامب ضرائب فدرالية بقيمة 1.1 مليون دولار على مدى عامين من أعوام ولايته الأربعة عندما كان رئيسا للولايات المتحدة، حسب ما أفاد تقرير راجعه المشرعون أمس الأربعاء.

ودفع الرئيس الجمهوري السابق 750 دولارا في العام 2017 ومليون دولار في عامي 2018 و2019، ولا شيء في العام 2020 الذي قدرت فيه أرباحه بنحو 5 مليارات دولار، وخسر فيه الانتخابات الرئاسية في مواجهة الديمقراطي جو بايدن.

وحصلت اللجنة على السجلات بعد معركة استمرت سنوات، وصوتت أول أمس الثلاثاء، بالموافقة على نشرها، ويعد هذا القرار الصفعة الثانية هذا الأسبوع لترامب الذي أعلن مؤخرا أنه سيرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة عام 2024.

وقال متحدث باسم ترامب إن وراء نشر الوثائق دوافع سياسية.

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#الكونغرس الأميركي
#دونالد ترامب
#السجلات الضريبية
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