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روسيا: زيارة زيلينسكي لواشنطن "استمرار للقتال الأميركيّ" ضدنا

تاريخ النشر: 22/12/2022 - 14:43

روسيا: زيارة زيلينسكي لواشنطن "استمرار للقتال الأميركيّ" ضدنا
بايدن وزيلينسكي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لم تظهر "أي نية بالإصغاء للمخاوف الروسية"، عادّة أنها تؤكد استمرار واشنطن في "القتال الفعلي، وغير المباشر" ضد روسيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "حتى الآن نلاحظ بأسف أن الرئيس (الأميركي جو) بايدن، والرئيس زيلينسكي، لم يقولا أي شيء يمكن اعتباره نية محتملة للإصغاء للمخاوف الروسية".

وأضاف بيسكوف: "لم تُسمع أي كلمة تحذر زيلينسكي من مواصلة قصف مبان سكنية في بلدات وقرى منطقة دونباس، ولم تصدر دعوات حقيقة من أجل السلام".

وتابع: "هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تواصل... حربا غير مباشرة على روسيا حتى آخر أوكراني".

وقبل ساعات على زيارة زيلينسكي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو ستواصل العام المقبل تطوير قدراتها العسكرية، والاستعدادات القتالية لقواتها النووية.

وقال بيسكوف إن "مواصلة الإمدادات لأوكرانيا بالأسلحة الغربية لا تساهم في حل النزاع، وإنما تؤدي فقط إلى إطالة معاناة الشعب الأوكراني".

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#روسيا
#بوتين
#الولايات المتحدة
#زيلينسكي
#بايدن
#الحرب الروسية الأوكرانية

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