عواصف ثلجية بالولايات المتحدة الأميركية.. قتلى وتعطّل الكهرباء عن مليون منزل

أعلنت سلطات الولايات المتحدة الأميركية، اليوم السبت، عن مصرع 9 أشخاص على الأقل إثر اجتياح البلاد عاصفة ثلجية، كما وتعطّلت رحلات جوية وقطاعات أعمال أخرى.

وأشارت قناة "بي بي سي" أنه "تم تسجيل مصرع الأشخاص نتيجة للحوادث، ومعظمها حوادث المرور، بسبب الأحوال الجوية السيئة، في ولايات أوهايو، وكنتاكي، وميسوري، وكانساس".

وتشير توقعات السلطات الأميركية، إلى انخفاض قياسي في درجة الحرارة، ووقوع عواصف ثلجية في العديد من الولايات، مما قد يؤدى إلى إعلان حالة الطوارئ في ولايات جورجيا وكنتاكي ونيويورك وأوكلاهوما ونورث كالورينا وداكوتا الجنوبية.

(Gettyimages)

وأعلن محافظو عدد من الولايات أن قوات الإنقاذ والحرس الوطني الأميركي في أراضيها في حالة تأهب قصوى لإزالة آثار العواصف.

كما أُعلن عن إلغاء أكثر من 5,4 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، بسبب سوء الطقس.

واستمرت عاصفة شتوية شديدة في اجتياح معظم أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت، حيث تسببت في حدوث عواصف ثلجية وأمطار متجمدة وفيضانات وبرودة مهددة للحياة، ما تسبب في حدوث فوضى سفر في أوقات عطلة عيد الميلاد.

العاصفة غير مسبوقة تقريبا في نطاقها، حيث امتدت من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك. وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي، وإن درجات الحرارة انخفضت إلى ما دون المستوى الطبيعي من شرق جبال روكي إلى جبال الأبلاش.

وغطت الأمطار المتجمدة الكثير من شمال غرب المحيط الهادئ بطبقة من الجليد، بينما واجه السكان في الشمال الشرقي خطر الفيضانات الساحلية والداخلية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المتجمدة والرياح العاصفة من المتوقع أن تؤدي إلى "قشعريرة برد شديدة الخطورة في معظم أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفة أن هذه الظروف "ستخلق خطرا محتملا يهدد حياة المسافرين الذين تتقطع بهم السبل".

تعطّل رحلات جوية (Gettyimages)

وأضافت "في بعض المناطق، قد يؤدي التواجد في الهواء الطلق إلى قضمة الصقيع في دقائق".

ما زاد الطين بلة هو انقطاع التيار الكهربائي الذي كان حتى وقت متأخر من يوم الجمعة يؤثر على أكثر من مليون منزل ومؤسسة، وفقا لموقع (باور آوتيدج)، الذي يتتبع تقارير المرافق.

وتم إلغاء أكثر من 5700 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو داخلها أو خارجها يوم الجمعة، وفقا لموقع (فلايت أوير) للتتبع.

وقال مسؤولون إن طرقا سريعة عدة أغلقت، وإن بلاغات وردت عن حوادث طرق حصدت أرواح ما لا يقل عن ستة أشخاص. لقي شخصان على الأقل مصرعهما في حادث تصادم ضخم شمل حوالي 50 مركبة في أوهايو تورنبايك.

ولقي سائق بمدينة كانزاس سيتي بولاية ميزوري حتفه يوم الخميس بعد انزلاقه في جدول، وتوفي ثلاثة آخرون، يوم الأربعاء، في حوادث منفصلة على طرق شمال كانساس الجليدية.

في كندا، ألغت شركة (ويست جيت) جميع الرحلات الجوية، يوم الجمعة، في مطار تورونتو بيرسون الدولي، بدءا من الساعة 9 صباحا، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية في البلاد من احتمال طقس يحدث مرة كل عقد.

(Gettyimages)

في المكسيك، انتظر المهاجرون بالقرب من الحدود الأميركية في درجات حرارة شديدة البرودة بينما كانوا ينتظرون قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن ما إذا كان سيتم رفع قيود حقبة الجائحة التي تمنع الكثيرين من طلب اللجوء ومتى سيتم ذلك.

وقال خبراء الأرصاد إن ما يسمى إعصار قنبلة - أي عندما ينخفض الضغط الجوي بسرعة كبيرة في عاصفة قوية- نشأ بالقرب من البحيرات العظمى، مما أثار عاصفة ثلجية، بما في ذلك الرياح العاتية والثلوج.

حتى السكان في فلوريدا كانوا مستعدين لطقس بارد غير عادي حيث صدرت تحذيرات نادرة من التجمد في أجزاء كبيرة من الولاية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

هرع ناشطون لإبعاد المشردين من البرد. طلبا للدفء، توجه قرابة 170 بالغا وطفلا في وقت مبكر من يوم الجمعة إلى ملجأ ومركز تدفئة مصممين لاستيعاب 100 شخص في ديترويت.

قالت فيث فاولر، المديرة التنفيذية للمؤسسة التي تدير كلا المرفقين: ”هذا عدد كبير من الأشخاص الإضافيين”، لكن إبعاد أي شخص لم يكن خيارا.

ودعت ملاجئ الطوارئ الجوية في بورتلاند بولاية أوريغون إلى متطوعين وسط ارتفاع الطلب عليها وقلة العاملين مع تعرض المنطقة لتساقط الثلوج ودرجات الحرارة شديدة الانخفاض.

قالت حاكم ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، إنها نشرت الحرس الوطني لنقل الأخشاب إلى قبيلتي أوغلالا سيوكس وروز باد سيوكس والمساعدة في إزالة الجليد.

أعلنت حاكم نيويورك كاثي هوشول حالة الطوارئ. وفي أجزاء من مدينة نيويورك، غمرت الفيضانات الطرق والمنازل والمؤسسات صباح الجمعة.

في بوسطن، غرق بعض شوارع وسط المدينة يوم الجمعة بفعل الأمطار وارتفاع المد.