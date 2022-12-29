روسيا ترفض "خطة السلام" وزيلينسكي يتعهد بمواصلة الحشد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا ترفض صيغة "خطة السلام" التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كأساس للمفاوضات، مضيفا أنه يعتقد أن كييف ليست مستعدة بعد لمحادثات سلام حقيقية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله إن فكرة كييف عن إخراج روسيا من شرق أوكرانيا والقرم بمساعدة الغرب هي "وهم".

واتهم لافروف الولايات المتحدة بأنها لا تسمح لأوكرانيا بإجراء محادثات سلام بهدف "استنزاف" روسيا، مشددا على أن بلاده ليست لديها رغبة في التواصل مع الغرب حاليا.

وتزامنت تصريحات لافروف مع تعهد زيلينسكي، بمواصلة إعداد قوات الدفاع والأمن الأوكراني للعام المقبل، وتأكيده على أن بلاده وحدت الاتحاد الأوروبي وهي "تقترب من النصر على العدو الروسي".

وأكد لافروف في تصريحات له من العاصمة الروسية، أن موسكو تعمل الآن على "تحرير" أراضي المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا مؤخرا، في إشارة إلى مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون، التي أعلنت موسكو ضمها قبل أشهر بعد إجراء استفتاء رفضت نتائجه كييف وحلفاؤها الغربيون.

وأعلن استعداد بلاده لبحث القضايا الأمنية في أوكرانيا وغيرها من القضايا الإستراتيجية الكبرى.

وأكد رفضه أي خطة سلام مع أوكرانيا لا تعترف بانضمام "المناطق الأربع الجديدة" إلى روسيا.

كما قال إنه لا يمكن التواصل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلا إذا أدركت واشنطن "سلبية سلوكها الحالي"، وفق تعبيره.

وأضاف أنه لا بدائل لبناء علاقات الاحترام المتبادل مع روسيا في أوكرانيا، مطالبا واشنطن بالتخلي عن مواقفها الراهنة تجاه بلاده.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني على أن كييف ستعيد الحياة إلى طبيعتها في دونباس وشبه جزيرة القرم، بحسب وصفه، مشيرا إلى أن قوات بلاده استعادت السيطرة على أكثر من 1800 منطقة سكنية من يد الجيش الروسي.

كما قال مستشار للرئاسة الأوكرانية إن ثوابت بلاده تتمثل في استعادة دونباس وشبه جزيرة القرم وكافة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وأضاف أن روسيا بدأت حربا لقتل المدنيين والاستيلاء على الأراضي، وما عدا ذلك من مبررات روسية هو محض كذب، على حد وصفه.