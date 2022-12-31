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إيران تختبر مسيرات مقاتلة في مناوراتها قرب مضيق هرمز

تاريخ النشر: 31/12/2022 - 23:35

إيران تختبر مسيرات مقاتلة في مناوراتها قرب مضيق هرمز
من المناورات العسكرية الإيرانية قرب مضيق هرمز (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ب
تحرير: ربيع سواعد

اختبر الجيش الإيراني، السبت، طائرات مسيرة هجومية جديدة في المنطقة الساحلية لخليج عمان وبالقرب من مضيق هرمز الإستراتيجي، وذلك في إطار مناوراته السنوية الجارية؛ حسب ما أفاد التلفزيون الحكومي.

وقال التلفزيون الإيراني إن طائرة من طراز "أبابيل –5" الهجومي استخدمت خلال المناورات لأول مرة ونجحت في إصابة هدفها بقنبلة بعدما قطعت مسافة 400 كيلومتر.

واختبرت إيران العديد من الطائرات الحربية المسيرة خلال العقد الماضي.

وكانت الطائرات الحربية المسيرة نقطة خلاف بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها الذين يزعمون أن طهران تزود موسكو بطائرات مسيرة استخدمت في هجمات بأوكرانيا المدعومة من الغرب.

في تشرين الثاني/نوفمبر، اعترفت إيران بأنها زودت روسيا بطائرات مسيرة، مضيفة أن الإمداد جاء قبل حرب موسكو في أوكرانيا. كما قالت إيران إنها ملتزمة بوقف الصراع.

ويقع مضيق هرمز عند مصب الخليج العربي، وهو ممر حاسم لإمدادات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره حوالي خمس إجمالي النفط المتداول عبر البحر.

وشاركت القوات الخاصة وقوات المشاة المجوقلة في المناورات التي أطلق عليها اسم "ذو الفقار – 1401" إلى جانب الطائرات المقاتلة والمروحيات وطائرات النقل العسكرية والغواصات.

ومن المقرر أن يطلق الجيش الإيراني الصواريخ ونيران منظومات الدفاع الجوي أيضا.

وتجري إيران بانتظام مثل هذه المناورات لتحسين قوتها الدفاعية واختبار أسلحتها.

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#إيران
#مضيق هرمز
#مناورات إيران
#طائرات مسيرة
#مسيرات إيرانية
#خليج عمان

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