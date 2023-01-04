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منظّمة الصحّة العالميّة: بيانات الصين لا تعكس الموجة الوبائيّة الحاليّة

تاريخ النشر: 04/01/2023 - 20:21

منظّمة الصحّة العالميّة: بيانات الصين لا تعكس الموجة الوبائيّة الحاليّة
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

انتقدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تعريف الصين الجديد "الضيق للغاية" للوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد.

وقال المسؤول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في مؤتمر صحافي في جنيف: "نعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض فيما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات".

وتشهد الصين حاليا أسوء موجة وبائية بعد أن رفعت السلطات بشكل مفاجئ، في مطلع كانون الأول/ ديسمبر، معظم التدابير الصحية الصارمة لمكافحة كوفيد-19.

ورغم هذه الموجة غير المسبوقة، أبلغت الدولة عن عدد طفيف من الوفيات المرتبطة بكوفيد، بعد تغيير مثير للجدل في منهجية حساب الحالات.

وتحتسب الصين وفيات كوفيد فقط للحالات التي توفي فيها أشخاص جراء وفاتهم من مشاكل في التنفس، بعدما تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس. هذا التغيير في المنهجية يعني أن عددا كبيرا من حالات الوفاة غير مدرج على أنه ناجم عن كوفيد.

وقال راين: "نعتقد أن هذا التعريف ضيق للغاية" لأنه "مرتبط بفشل الجهاز التنفسي".

والأسبوع الماضي، اجتمع وفد من منظمة الصحة العالمية مع مسؤولين صينيين لمناقشة الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بكوفيد-19 في بلادهم.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال المؤتمر الصحافي اليوم: "نواصل الطلب من الصين تقديم بيانات بشكل أسرع ومنتظمة وموثوقة حول حالات الاستشفاء والوفيات، بالإضافة إلى تسلسل جيني أكثر اكتمالا، وفي الوقت الفعليّ للفيروس".

وأضاف أن "هذه البيانات مفيدة لمنظمة الصحة العالمية وللعالم، ونشجع جميع البلدان على مشاركتها. والبيانات ضرورية لمنظمة الصحة العالمية، لتتمكن من إجراء تقييمات منتظمة سريعة ومدعمة للوضع الحالي، وتكييف مشورتها وإرشاداتها استنادا إلى ذلك".

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#الصين
#كورونا
#وفيات كورونا
#منظمة الصحة العالمية
#التدابير الصحية

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