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المكسيك: 29 قتيلا خلال عملية اعتقال نجل زعيم العصابة "إل تشابو"

تاريخ النشر: 07/01/2023 - 13:35

المكسيك: 29 قتيلا خلال عملية اعتقال نجل زعيم العصابة "إل تشابو"
قوات من العسكر الوطني في المكسيك (Gettyimages)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية، الجمعة، مقتل 29 شخصا في أعمال عنف أعقبت اعتقال أوفيديو غوزمان، نجل جواكين زعيم عصابة مخدرات سابق، المعروف باسم "إل تشابو".

وقال وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال، في مؤتمر صحافي، إن "القتلى هم 10 عسكريين و19 من أعضاء جماعة إجرامية".

وأكد إصابة 35 مسؤولا عسكريا، فيما تم القبض على 21 عضوا في جماعة لوس تشابيتوس، التي يقودها غوزمان.

ولفت إلى أن قوات الأمن قبضت على غوزمان (32 عاما) العضو البارز في عصابة ولاية سينالوا، بعد ثلاث سنوات من ملاحقته.

وأضاف ساندوفال أن غوزمان محتجز الآن في العاصمة مكسيكو سيتي.
كما صادرت السلطات 4 بنادق عيار 50، وستة رشاشات عيار 50، و26 بندقية ومسدسين و13 مركبة.

والخميس، بدأت أعمال العنف في مدينة كولياكان التابعة لولاية سينالوا الشمالية الغربية بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على غوزمان.

وأفادت السلطات المحلية بإطلاق النار، وإحراق المركبات، وإغلاق الطرق من قبل أنصار غوزمان.

وفي مؤتمر صحافي، أشاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بجهود القوات المسلحة، بينما أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح.

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#المكسيك
#نجل "إل تشابو"
#عصابة

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