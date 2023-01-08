عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

السويد: شروط تركيا للموافقة على انضمامنا للناتو... مبالغ فيها

تاريخ النشر: 08/01/2023 - 17:07

السويد: شروط تركيا للموافقة على انضمامنا للناتو... مبالغ فيها
رئيس الوزراء السويدي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيشون، اليوم الأحد، إن بلاده لا يمكنها تلبية جميع الشروط التي تضعها أنقرة لدعم طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرا إلى "ثقة" ستوكهولم من أن تركيا ستوافق على طلبها للانضمام للحلف.

وصرّح كريستيشون، في مؤتمر صحافي، إن "تركيا تؤكد أننا فعلنا ما قلنا إننا سنفعله، لكنهم أيضا يقولون إنهم يريدون أشياء لا يمكننا منحها لهم أو لا نريد ذلك". علما بأن فنلندا والسويد وقعتا على اتفاقية ثلاثية مع تركيا في 2022، تهدف إلى تجاوز اعتراضات أنقرة على عضويتهما بحلف شمال الأطلسي.

وتقدم البلدان في أيار/ مايو الماضي، بطلبين للانضمام إلى الحلف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن تركيا اعترضت واتهمتهما بإيواء "إرهابيين" من بينهم عناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور لدى أنقرة.

ومن بين النقاط العالقة تسليم أشخاص تعتبرهم تركيا إرهابيين.

وعبرت أنقرة عن خيبة أملها من قرار في أواخر العام الماضي، صدر عن محكمة سويدية عليا، يوقف طلب تسليم صحافي يُشتبه في أنه من أنصار رجل الدين فتح الله غولن، الذي تحمله تركيا المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة.

وقال كريسترسون إن تركيا تطلب من السويد ما لا تستطيع تلبيته من أجل الحصول على عضوية الناتو. وأشار إلى أن عضوية السويد في الناتو بيد تركيا.

وتابع أن "تركيا تؤكد الأمور التي فعلناها في إطار المذكرة الثلاثية (التي تضم فنلندا أيضًا)، لكنها تريد منا ما لا نستطيع ولا نريد تقديمه".

وأضاف أنه "لا يمكننا تلبية جميع مطالب تركيا". ولفت إلى أنه لا يعرف متى ستصوت تركيا على انضمام السويد إلى الناتو في برلمانها.

وسبق أن صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن السويد لا تزال مركز جذب لأعضاء "تنظيم غولن الإرهابي الذين يواصلون أنشطتهم فيها".

واعتبر أن "تنظيم غولن الإرهابي، لا يشكل خطرا وتهديدا على تركيا فحسب، بل على كافة الدول التي ينشط فيها".

ودعا تشاووش أوغلو السويد إلى "تفهّم مخاوف تركيا الأمنية والتعاون مع أنقرة في مكافحة الإرهاب دون الوقوع في ازدواجية المعايير".

وجدد تأكيد أنقرة على تأييد بلاده لسياسة توسع حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى وجود أشخاص وجهات داخل السويد ممّن يدعمون حزب العمال الكردستاني، "لا يرغبون في انضمام ستوكهولم إلى الحلف".

بودكاست عرب 48

#رئيس الوزراء السويدي
#أولف كريستيشون
#أنقرة
#ستوكهولم
#حلف شمال الأطلسي
#ناتو

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تكنوقراط البدل السوداء الذي يحكم أوروبا
تكنوقراط البدل السوداء الذي يحكم أوروبا

2023-01-08

محلّلون: النظام الإيرانيّ منقسم حول طريقة التعامل مع الاحتجاجات
محلّلون: النظام الإيرانيّ منقسم حول طريقة التعامل مع الاحتجاجات

2023-01-08

إطلاق سراح 100 أسير ضمن صفقة تبادل بين روسيا وأوكرانيا
إطلاق سراح 100 أسير ضمن صفقة تبادل بين روسيا وأوكرانيا

2023-01-08

الأكثر قراءة

وفاة وديع نجل جورج وسوف

وفاة وديع نجل جورج وسوف

2023-01-07
الاحتلال يلغي تصاريح 3 مسؤولين في السلطة الفلسطينية إثر لقائهم بالأسير المحرر يونس

الاحتلال يلغي تصاريح 3 مسؤولين في السلطة الفلسطينية إثر لقائهم بالأسير المحرر يونس

2023-01-07
حالة الطقس: جو غائم جزئي مع فرصة لبعض زخات مطرية

حالة الطقس: جو غائم جزئي مع فرصة لبعض زخات مطرية

2023-01-07
صراحة إسرائيلية مستفزة

صراحة إسرائيلية مستفزة

2023-01-07
واشنطن: انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب وإنهاء حالة الفوضى السياسية

واشنطن: انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب وإنهاء حالة الفوضى السياسية

2023-01-07