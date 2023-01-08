مظاهرات السترات الصفر تعود إلى شوارع باريس

شارك آلاف الأشخاص، أمس السبت، في العاصمة الفرنسية، باريس بمظاهرة احتجاجية على ارتفاع الأسعار ونظام التقاعد الذي عرضه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

ونزل متظاهرو السترات الصفراء مجددا إلى شوارع العاصمة للاحتجاج على ارتفاع التضخم وخطة إصلاح نظام التقاعد.

Thousands of gilets jaunes (yellow vests) have taken to the streets of Paris to protest Pres Macron’s reform of the country’s retirement system & inept handling of the inflation problem. Strikes & protests are grinding France to a halt. Take a look:pic.twitter.com/Gcoo1NDorC — Steve Hanke (@steve_hanke) January 7, 2023

والثلاثاء، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها قد تعتمد مرونة بشأن خطتها لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما، في إطار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

وقال جمال باوبان، وهو أحد أعضاء حركة السترات الصفراء، إنه رغم المشاركة الضعيفة، حققت الحركة هدفها في التأكيد على أن أصواتها لم تختف وأنه ينبغي على حكومة ماكرون السماع لمطالبها وأخذها على محمل الجد.

وأضاف باوبان: "خرجنا اليوم من أجل جميع الفرنسيين الذين يموتون من الجوع بسبب ارتفاع الأسعار التي لم يعد بوسعهم تحملها"، لافتا إلى أن الحركة ستنظم المزيد من المظاهرات.

من جانب آخر، أصبح إضراب الأطباء قضية أخرى بالنسبة لفرنسا، بعد توقف الأطباء عن العمل للمرة الثانية من 2 إلى 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.

واحتشد الأطباء، الخميس، في باريس، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، فيما سار آلاف المتظاهرين إلى مبنى وزارة الصحة ووقفوا دقيقة صمت حدادا على الأطباء الشبان الذين انتحروا.

وتعاني فرنسا هذا الشتاء من "وباء ثلاثي" متمثل بأمراض كورونا والإنفلونزا والتهاب القصيبات، حيث زادت أعداد المرضى في أقسام الطوارئ ما تسبب بفترات انتظار طويلة.

وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدأ الاطباء العامون، الذين يعتبرون الركيزة الثانية لنظام الرعاية الصحية الفرنسي، إضرابا في البلاد مطالبين بتحسين ظروف العمل والسماح بزيادة الرسوم المفروضة على المرضى.