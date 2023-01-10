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إحباط محاولة اغتيال نائبة الرئيس في كولومبيا

تاريخ النشر: 10/01/2023 - 22:51

إحباط محاولة اغتيال نائبة الرئيس في كولومبيا
نائبة رئيس كولومبيا، فرانسيا ماركيز (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت نائبة رئيس كولومبيا، فرانسيا ماركيز، أول امرأة من أصل إفريقي تتولى هذا المنصب، الثلاثاء، أن حراسها أحبطوا محاولة اغتيال استهدفها.

وكتبت ماركيز عبر "تويتر": "تدمير عبوة تحتوي على أكثر من 7 كيلوغرامات من المواد المتفجرة على الطريق المؤدي إلى مقر إقامة (عائلتي)" في قرية يولومبو في سواريز بمديرية كاوكا، التي كانت تنوي زيارتها.

وأضافت نائبة الرئيس التي استُهدفت في عام 2019 عندما كانت ناشطة بيئية بهجوم بقنابل يدوية وبالرصاص في الدائرة نفسها: "هذه محاولة جديدة لقتلي".

وجاء في محضر الشرطة المرفق بتغريدتها، أن العبوة الناسفة كانت عبارة عن خليط من "مادة شديدة الانفجار من نيترات الأمونيوم ومسحوق الألمنيوم و مسامير" مع صاعق تفجير.

وتلقى حراسها تحذيرات من وجود "أشخاص مشبوهين" و"عناصر غريبة" على الطريق المؤدية إلى القرية.

وفرانسيا ماركيز هي شخصية رمزية في أول حكومة يسارية في تاريخ كولومبيا برئاسة غوستافو بيترو، الذي أطلق مبادرة طموحة لتحقيق السلام التام مع مزيج من الجماعات المسلحة التي تنازع على وجه الخصوص الاتجار بالكوكايين في أكبر دولة منتجة لهذه المادة المخدرة في العالم.

وكتبت ماركيز في "تويتر": "لن نتوقف عن العمل، يومًا بعد يوم، حتى نحقق السلام الشامل الذي تحلم به كولومبيا ونحتاجه. لن نستسلم حتى يصبح من الممكن العيش في وئام حقيقي على كل جزء من بلدنا".

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#كولومبيا
#نائبة رئيس كولومبيا
#محاولة اغتيال
#فرانسيا ماركيز

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