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خلال 2022: 165 مليار دولار أضرار الظواهر المناخيّة في الولايات المتحدة

تاريخ النشر: 10/01/2023 - 22:41

خلال 2022: 165 مليار دولار أضرار الظواهر المناخيّة في الولايات المتحدة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تسببت عواصف وحرائق غابات وأعاصير وموجات جفاف شديدة، بخسائر تجاوزت 165 مليار دولار في الولايات المتحدة العام الماضي، مع "مفاقمة" تغير المناخ بعض الظواهر الجوية، وفق ما ذكر تقرير حكومي، الثلاثاء.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن البلاد شهدت 18 كارثة جوية في العام 2022، وكان إعصار "إيان" الأكثر كلفة، إذ أسفر عن خسائر بلغت قيمتها 113 مليار دولار.

(Getty Images)

وقال المسؤول في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ريتشارد سبينراد: "يتسبب تغير المناخ في حدوث المزيد من الظواهر الشديدة التي تسبب أضرارا كبيرة، وغالبا ما تؤدي إلى أخطار متلاحقة مثل جفاف شديد وحرائق غابات مدمرة وفيضانات وانزلاقات تربة خطيرة".

ومع خسائر بلغت 165 مليار دولار، احتل عام 2022 المرتبة الثالثة في التكاليف الإجمالية للكوارث المناخية بعد العام 2017، الذي شهد إعصاري "هارفي" و"إيرما"، والعام 2005 الذي شهد إعصار "كاترينا".

(Getty Images)

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تعكس الكلفة الإجمالية للكوارث المناخية في الولايات المتحدة العام الماضي، بل فقط تلك المرتبطة بالكوارث الكبرى التي تسببت كل منها في أضرار تزيد عن مليار دولار.

وأشار إلى أن الكوارث التي بلغت خسائرها مليار دولار، شكلت نحو 85% من الأضرار الإجمالية الناجمة عن كل الكوارث المناخية المسجّلة في الولايات المتحدة عام 2022.

(Getty Images)

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#الظواهر المناخية
#التغير المناخي
#عواصف
#الولايات المتحدة
#كاليفورنيا

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