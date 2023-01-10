أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبدأ بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام وصيانة منظومة الدفاع الجوي المتقدّمة "باتريوت" في "أقرب وقت وربما الأسبوع المقبل"، في قاعدة في ولاية أوكلاهوما.

وتعهّدت واشنطن إرسال بطارية "باتريوت" إلى أوكرانيا نهاية العام الماضي لمساعدتها في مواجهة الهجمات الجوية الروسية المتواصلة، في انتصار كبير لكييف التي طلبت من الولايات المتحدة مرارا الحصول على هذه المنظومة.

وقال الناطق باسم المكتب الإعلامي للبنتاغون، الجنرال بات رايدر، للصحافيين، إن "تدريب القوات الأوكرانية على منظومة باتريوت سيبدأ الأسبوع المقبل في فورت سيل في ولاية أوكلاهوما".

وأضاف أنه "سيعدّ التدريب ما بين 90 إلى 100 جندي أوكراني لتشغيل المنظومة الدفاعية وصيانتها والحفاظ عليها خلال دورة تدريبية يتوقع أن تستمر أشهرا".

وأوضح أنه "بمجرد تثبيتها في أرض المعركة، ستساهم باتريوت في تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني وتوفّر قدرة إضافية للشعب الأوكراني للدفاع عن نفسه ضد الهجمات الجوية الروسية المستمرة".

وأدت الدفاعات الجوية دورا محوريا في حماية أوكرانيا من القصف ومنع القوات الروسية من السيطرة على الأجواء.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تشمل منظومة الدفاع الجوي الصاروخية.