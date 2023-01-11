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جرحى بهجوم بسكين بمحطة للقطارات بباريس واعتقال المنفذ

تاريخ النشر: 11/01/2023 - 11:01

جرحى بهجوم بسكين بمحطة للقطارات بباريس واعتقال المنفذ
هجوم بمحطة "غار دو نورد" في باريس (Getty Images)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أصيب عددا من الأشخاص بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، اليوم الأربعاء، على يد رجل يحمل سكينا في محطة "غار دو نورد" المزدحمة في العاصمة الفرنسية باريس.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين. وقد سيطر عليه عناصر الشرطة مستخدمين السلاح على ما أضاف مصدر في الشرطة الفرنسية.

وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان.

وعلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة كاتبا "شكرا للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة".

وذكر مسؤول فرنسي أن حركة المرور بالمحطة تعطلت إثر الحادث، لكنها عادت لاحقا إلى طبيعتها بعد إلقاء القبض على المهاجم وفرض طوق أمني حول المحطة.

وتعتبر محطة "غار دو نورد" في باريس محطة مركزية ومحورا للقطارات المتجهة إلى العاصمة البريطانية لندن وإلى شمال أوروبا.

وتستقبل محطة غار دو نور رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى فضلا عن رحلات دولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.

بودكاست عرب 48

#فرنسا
#باريس
#هجوم
#سكين
#محطة القطارات

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