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كندا: حملة تطالب الرئيس ترودو مقاطعة حكومة نتنياهو

تاريخ النشر: 11/01/2023 - 08:38

كندا: حملة تطالب الرئيس ترودو مقاطعة حكومة نتنياهو
عبر الموقعون عن استيائهم وغضبهم من تهنئة الرئيس الكندي لنتنياهو (Getty Images)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أطلقت في كندا حملة تواقيع تطالب الرئيس الكندي جاستن ترودو، مقاطعة الحكومة اليمينة الاسرائيلية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو.

وأشارت الحملة التي أطلقت اليوم ووقع عليها أكثر من ألف مواطن كندي، إلى أن حكومة نتنياهو أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ اسرائيل، ويشكل أعضاؤها المتطرفون تهديدا حقيقيا وفوريا لسلامة وأمن الفلسطينيين.

وعبر الموقعون عن استيائهم وغضبهم من تهنئة الرئيس الكندي لنتنياهو، قائلين: "شعرنا بالغضب لرؤية الحكومة الكندية تهنئ نظام إسرائيل اليميني المتطرف الجديد، دون أي ذكر لتطرفه أو خططه المقلقة لضم الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني".

وفي أيار/مايو الماضي، أصدرت وكالة فحص الأغذية الكندية قرارا يعتبر ملصقات "منتج إسرائيل" الموجودة على النبيذ المنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، تنتهك قانون حماية المستهلك الكندي.

وقالت الوكالة في حكمها إن هذه المنتجات لم يتم إنتاجها داخل "حدود إسرائيل" المعترف بها دوليا، فيما لم تشير الملصقات عليها أنها صنعت في الضفة الغربية المحتلة.

وبدأت القضية الكندية في بداية عام 2017، عندما قام ديفيد كاتنبرغ، وهو محاضر جامعة من مدينة وينيبيغ ويصف نفسه بأنه "محب للنبيذ"، بتقديم شكوى لدى الوكالة الكندية لفحص الغذاء بشأن تسويق النبيذ المصنوع في المستوطنات الإسرائيلية كـ"منتجات إسرائيلية".

وادعى كاتنبرغ، وهو يهودي، أنه نظرا لعدم اعتراف كندا بالمستوطنات كجزء من دولة اسرائيل السيادية، فإن تسويق النبيذ المصنوع هناك كمنتج إسرائيلي يخالف قوانين حماية المستهلك.

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#جاستن ترودو

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