تركيا تهدد باحتمال شن عملية برية في سورية

عرب ٤٨ / أ ف ب

هددت تركيا من احتمال شن عملية عسكرية برية في سورية "بأي وقت"؛ حسب ما أكد المستشار القريب من الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم السبت.

وذكر قالن لصحافيين من عدة وسائل إعلام أجنبية منها وكالة "فرانس برس": "نواصل دعم العملية السياسية" التي بدأت نهاية كانون الأول/ديسمبر مع لقاء وزيري الدفاع التركي والنظام السوري في موسكو.

وتابع "لكن شنّ عملية برية يبقى ممكنًا في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة".

وتحدث عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا والنظام السوري يسبق اللقاء المرتقب في منتصف شباط/فبراير بين وزيرَي الخارجية.

وأضاف "نريد الأمن على حدودنا"، مشيرا إلى وجود قوات كردية على الأراضي السورية.

وقال أيضًا "نحن لا نستهدف أبدًا (مصالح) الدولة السورية ولا المدنيين السوريين".

لكنه لفت إلى أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روسيا والولايات المتحدة بعد العملية التركية الأخيرة في سورية في العام 2019 "لم يتمّ الالتزام بها" وأن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا على مسافة 30 كيلومترًا من الحدود كما كان موعودًا.

من جهته، اعتبر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الخميس أن اللقاءات السورية-التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على إنهاء "الاحتلال"، أي التواجد العسكري التركي في شمال سورية، "حتى تكون مثمرة".

ومنذ العام 2016، إثر ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، باتت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال سورية.

وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية دعما للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في سورية.

على صعيد آخر، أشار قالن، السبت، إلى أن الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة ستجري في أيار/مايو وليس في حزيران/يونيو كما كان مقررًا بالأساس، لافتًا إلى أن التاريخ لم يُحدّد بعد.