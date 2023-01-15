النيبال: سقوط طائرة وانتشال جثة 67 راكبا

أكدت الشرطة النيبالية، مقتل 67 شخصا في تحطّم طائرة على متنها 72 شخصا في نيبال، اليوم الأحد. وصرح مسؤول الشرطة إيه كيه شيتري، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "31 (جثة) نقلت إلى المستشفيات"، مضيفًا أنّه تمّ العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطّم الطائرة.

وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل 29 شخصا على الأقل. من جهتها، أفادت شركة الطيران بأنّ 15 أجنبيا كانوا بين ركّاب الطائرة.

وقالت سودراشان باردولا من شركة "يتي ايرلاينز" إنّ خمسة منهم من الهند وأربعة من روسيا، وكوريَين اثنين، وأسترالي وأرجنتيني وإيرلندي وفرنسي. وهذه الكارثة الأحدث في سجل سلامة الطيران السيء في هذه الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.

وتحطمت طائرة على متنها 72 شخصا في النيبال الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا في آسيا، اليوم الأحد، على ما أعلن متحدث باسم شركة "ييتي" للطيران مشيرا إلى أنه يجهل ما إذا كان هناك ناجون.

وقال سودارسهان بارتولا لوكالة فرانس برس "هناك 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم" مضيفا أن "فرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".

وكانت قد أعلنت سلطة الطيران في نيبال انتشال 40 جثة من حطام طائرة الركاب المنكوبة، كما ذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتُشلت من موقع الحادث وأن رئيس الوزراء بصدد عقد اجتماع طارئ للحكومة في مطار تريبهوفان.

وقال مسؤول في المطار إن الطائرة المنكوبة ذات محركين وهي من طراز "إيه تي آر 72" وتشغلها شركة الخطوط الجوية "ياتي" وقد كانت متجهة إلى مدينة بوخارا قادمة من العاصمة كاتمندو.

وتحطمت الطائرة بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط النيبال.

وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال أن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

وقال "وصل المسعفون إلى المنطقة ويحاولون إخماد الحريق" مضيفا أن "الجهود تتركز أولا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب".