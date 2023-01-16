عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيطاليا: القبض على ماتيو ميسينا أخطر الهاربين والمطلوبين بين المافيا

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 12:22

إيطاليا: القبض على ماتيو ميسينا أخطر الهاربين والمطلوبين بين المافيا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

قبضت السلطات الإيطالية في باليرمو على أخطر المطلوبين بين رجال المافيا الإيطالية، ماتيو ميسينا دينارو المتحدر من صقلية، بعد تواريه على مدى 30 عاما؛ حسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، اليوم الإثنين.

ويُعتبر ماتيو ميسينا دينارو (60 عاما)، خليفة للقائدين التاريخيين الرئيسيين لمافيا صقلية ("كوزا نوسترا")، توتو رينا وبرناردو بروفنزانو، اللذين توفيا في السجن عامي 2016 و2017.

وقال سالفيني في رسالة عبر تطبيق "واتس آب" إنه "بعد 30 عاما من الهروب، جرى توقيف الزعيم الرئيسي (لمافيا صقلية) ماتيو ميسينا دينارو. بعاطفة كبيرة، أشكر نساء الدولة ورجالها الذين لم يستسلموا أبدا، مؤكدين على القاعدة التي تفيد بأنه عاجلا أم آجلا، حتى أكبر المجرمين المتوارين لن يفلتوا من التوقيف".

واختتم سالفيني كلامه قائلا "إنه يوم جميل لإيطاليا، ويمثل تحذيرا للمافيا بأن المؤسسات وأبطالنا في الزي العسكري لا يستسلمون أبدا".

وقال الجنرال في قوات الدرك الإيطالية، باسكوالي أنجيلو سانتو، لوكالة "آجي" الإيطالية "اليوم، في السادس عشر من كانون الثاني/يناير، أوقفت قوات الدرك (...) المطلوب الهارب ماتيو ميسينا دينارو داخل منشأة صحية في باليرمو حيث ذهب للخضوع لعلاجات سريرية".

ويحتل ماتيو ميسينا دينارو، المولود في نيسان/أبريل 1962 قرب تراباني في صقلية، المرتبة الأولى على قائمة وزارة الداخلية لأخطر ستة مطلوبين متوارين في إيطاليا.

وكان حُكم على دينارو غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل. لكنّ الصورة الوحيدة المعروفة له تعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي.

لسنوات عدة، شارك المئات من عناصر الشرطة والدرك في مطاردة الهارب الإيطالي الأكثر شهرة.

ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ضاعفت الشرطة الإيطالية عمليات الاعتقال ومصادرة الممتلكات في محيطه، في إستراتيجية عزل استغرقت قرابة 20 عاما لتؤتي ثمارها، في دلالة على حجم شبكة الدعم التي كانت تحيط به.

بودكاست عرب 48

#إيطاليا
#ماتيو ميسينا
#المافيا الإيطالية
#مافيا صقلية
#كوزا نوسترا

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ألمانيا: استقالة وزيرة الدفاع إثر انتقادات لسياساتها الأمنية ودعم أوكرانيا
ألمانيا: استقالة وزيرة الدفاع إثر انتقادات لسياساتها الأمنية ودعم أوكرانيا

2023-01-16

مصرع 19 شخصا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في السنغال
مصرع 19 شخصا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في السنغال

2023-01-16

اليمن: المبعوث الأممي يبحث تجديد الهدنة مع الحوثيين
اليمن: المبعوث الأممي يبحث تجديد الهدنة مع الحوثيين

2023-01-16

الأكثر قراءة

"أزمة دستورية": نتنياهو لا يعتزم إجراء تغييرات بخطة ليفين

2023-01-15
حالة الطقس: غائم وأمطار محتملة

حالة الطقس: غائم وأمطار محتملة

2023-01-15
شهيد برصاص الاحتلال قرب سلواد

شهيد برصاص الاحتلال قرب سلواد

2023-01-15
بلدية أم الفحم تعقد جلسة طارئة إثر الاعتداء على مقبرة اللجون

بلدية أم الفحم تعقد جلسة طارئة إثر الاعتداء على مقبرة اللجون

2023-01-15
دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

2023-01-15