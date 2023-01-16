حصيلة هجوم دنيبرو ترتفع لـ 35 قتيلا وتدريبات لقوات كييف بألمانيا

ارتفعت، اليوم الإثنين، حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجمعا سكنيا في قلب دنيبرو في شرق أوكرانيا، إلى 35 شخصا على الأقل، ولا يزال عشرات المدنيين في عداد المفقودين.

يأتي ذلك، فيما وعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بتزويد كييف بالمزيد من الأسلحة فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفقا لخطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة- مارك ميلي أن التدريب القتالي الجديد والموسع للقوات الأوكرانية بدأ بألمانيا، في حين تحدث الناتو عن نوايا الرئيس الروسي بشأن السلام.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قوله إن التدريب القتالي الجديد والموسع للقوات الأوكرانية بدأ في ألمانيا أمس الأحد.

وأشار ميلي إلى أن الهدف هو الدفع بـ500 عسكري أوكراني إلى جبهات القتال في الأسابيع الخمسة القادمة.

ويدور التدريب حول تحسين أداء الجنود، بحيث يشنون هجمات أو يصدون هجمات روسية مضادة.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية تحتفظ بشكل شبه مؤكد بمواقعها في سوليدار، وتتصدى للهجمات المستمرة من مجموعة فاغنر.

كما قالت إن القتال العنيف ما يزال مستمرا بين القوات الأوكرانية والروسية في منطقتي كريمينا وباخموت بالجانب الشرقي.

وأضافت أن روسيا وأوكرانيا حققتا مكاسب صعبة لكنها محدودة في مواقع مختلفة خلال الأسابيع الستة الماضية.

وفي حين يبدو جيشه في وضع حساس في مواجهة القوات الأوكرانية المدعومة من الدول الغربية، أكد بوتين في مقابلة مع القناة العامة الروسية، جرى بثها الأحد، أن "كل شيء يسير وفق الخطط".

وقال "الديناميكية إيجابية، وكل شيء يسير وفق خطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة".

وجاء كلام بوتين من مدرج مطار قرب الطائرة الرئاسية الروسية، ردا على سؤال لصحافية روسية حول "الأنباء من سوليدار" التي أعلن الجيش الروسي السيطرة عليها.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن القوات الروسية والبيلاروسية بدأت مناورات جوية مشتركة.

وتستمر المناورات، التي وصفتها مينسك في وقت سابق بأنها "ذات طبيعة دفاعية"، حتى الأول من شباط/فبراير المقبل.

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ إنه لا وجود لمؤشرات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى السلام، وإن أهدافه في إخضاع أوكرانيا لم تتغير.

وأضاف ستولتنبرغ أن المرحلة الحالية من الحرب حاسمة، ويجب إرسال الأسلحة التي تحقق لأوكرانيا النصر، عادا أن الدعم العسكري لأوكرانيا أسرع طريق إلى السلام.

ودعا إلى الاستعداد لصراع طويل يتواصل خلاله دعم أوكرانيا، مؤكدا أن الحلفاء سيعلنون عن مساعدات جديدة لكييف في اجتماع رامشتاين المقبل.